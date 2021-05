Unang pet cemetery sa Bicol binuksan sa farm sa Albay

Binuksan ang isang pet cemetery sa loob ng Farm Plate sa Daraga, Albay. Larawan kuha ni Nico Llaguno

Opisyal nang binuksan ngayong buwan sa publiko ang pet cemetery sa loob ng Farm Plate sa Barangay Gabawan, bayan ng Daraga, Albay.

Makikita ito sa likod ng kapilya na binansagang "smallest chapel in the Philippines."

Ayon kay Kristine Llaguno, anak ng may-ari ng farm, nagdesisyon ang kanilang pamilya na maglagay ng pet cemetery matapos mamatay ang alaga niyang asong si Liki noong nakaraang buwan.

"Nu'ng namatay kasi si Liki, we wanted to give him a decent burial which we decided po sa likod ng chapel sa farm," ani Llaguno.

"And when we posted it, maraming nagtatanong if they can have their dogs din there by the time comes, kasi siyempre they wanted to secure nga na maganda 'yung place, maganda yung burial.

"So marami pong nag-inquire and then that's the time na we decided na magkaroon nga ng pet cemetery. 'Yung space is 260 square meters lang siya."

Nitong Miyerkoles, may panibagong alagang aso na inilibing sa kakabukas lang na pet cemetery.

Pero ayon sa pamilya Llaguno, hanggang 30 lang ang kaya nilang i-accommodate na ilibing pet cemetery. May bayad ang pagpapalibing depende sa package na mula P9,000 hanggang P17,000 ang halaga.

"So for 5 years na po 'yan and pwede i-renew. So in 5 years pwede sila pumunta dito for free para bumisita," dagdag ni Llaguno.

Para sa pamilya Llaguno, ang pagpamamahal sa mga alagang hayop, ay gaya rin lang sa tao, na hanggang sa mamatay, nariyan pa rin ang pagmamalasakit lalo na ang mabigyan pa rin ng disenteng libingan. — Ulat ni Karren Canon

