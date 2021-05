Pinay nagtapos ng magna cum laude sa University of Houston

Isang Pinay ang nagtapos ng kolehiyo sa University of Houston kamakailan at nag-uwi ng karangalan bilang magna cum laude.

Sa kaniyang post sa social media, masayang ibinalita ni Bayan Patroller Angelica de Jesus na nagtapos siya ng Bachelor of Science in Chemical Engineering and Minor in Energy and Sustainability sa prestihiyosong unibersidad sa Amerika.

Nag-uwi pa siya ng karangalan bilang magna cum laude at university honors mula sa Honors College.

Kuwento ni de Jesus, sulit ang kaniyang pagsusunog ng kilay sa loob ng 5 taon para matapos ang kaniyang kurso ay malaki ang pasalamat niya sa pamilya at mga kaibigan sa suporta.

Mapalad daw siya na di sila nakaranas ng bullying o racial discrimination bagama't alam niyang laganap ito sa Amerika lalo ngayon.

