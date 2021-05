Ina ni Rabiya Mateo, ipinagmalaki ang anak

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- "Nabigay na niya ang best niya sa Pilipinas."

Ganito inilarawan ni Christine Mateo, ina ni Rabiya Mateo, ang naging laban ng anak sa katatapos lang na 2020 Miss Universe pageant.

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Biyernes, ibinahagi ng ina ni Rabiya ang naging reaksiyon sa naging resulta ng sikat na kompetisyon.

"Noong nag-Top 21 siya siyempre sigawan kami, pero nung tawagin na ang Top 10 abot-abot ang dasal namin pero hanggang doon na lang. So parang nag-pause kami for how many seconds. Okay lang. Tinapos din namin ang Miss Universe," ani Mrs. Mateo na ibinahagi ang naging mensahe sa kanya ng anak isang araw matapos ang coronation night.

"Siguro a day after nag-message siya sa akin, 'yan lang ang (inabot) ko, wala talaga.' Sabi ko, 'Magpahinga ka muna at saka let's face another chapter of your life.' Ganoon lang. Ayaw ko rin ma-pressure ang anak ko. Lahat naman ng sactifices at effort ay ibinigay niya roon, so that's it," ani Mrs. Mateo.

"Nabanggit ko sa anak ko, 'okay na anak nabigay mo na ang best mo.'"

Sa naging mensahe ni Mrs. Mateo sa lahat ng mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanyang anak ay binigyang diin niya na napatunayan na ni Rabiya na ibinigay na nito ang lahat bilang kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe.

"Sa mga nagmamahal sa anak ko, fans and supporters and friends, ang iba diyan 'di ko kakilala. Pero napi-feel namin how they support my daughter -- nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Sana na-enjoy niyo rin ang performance ng anak ko. Na-enjoy niyo rin ang pageant kahit hindi tayo nakalusot. Basta ang importante ay na-enjoy na rin natin. At saka na-prove na rin ni ni Rabiya nabigay niya na ang best niya sa Pilipinas, na ma-represent niya ang Pilipinas," ani Mrs. Mateo.

Sa programa, nagbalik-tanaw din si Mrs. Mateo sa buhay nila noon kasama si Rabiya at isa pa niyang anak.

Ayon kay Mrs. Mateo maliban sa pagiging competitive ay masunurin at mabait na bata si Rabiya.

"Noong bata pa si Rabiya talagang competitive siya. Aktibo siya, magalang masunurin at mabait na bata si Rabiya. At saka kahit tatlo lang kami sa pamilya namin, dalawang anak ko at saka ako, binuhay ko sila. Si Rabiya serves as my partner," ani Mrs. Mateo.

Pagmamalaki pa ni Mrs. Mateo, masuwerte siyang magkaroon ng isang anak na tulad ni Rabiya na laging may solusyon kapag may problema ang kanilang pamilya.

"Noong lumaki siya, she stood as the father of the family. Talagang kahit mahirap ang buhay, maraming trials, maraming pagsubok, hindi kami masyadong nahirapan kasi parang problem-solver si Rabiya. Hindi siya naging pasaway. Maliit pa lang siya, high school pa lang, siya may mga option siya sa problems namin. Mag-uusap kaming tatlo 'ganito ang problema natin, ano ang gagawin natin?' 'Oh 'Ma, ito may optionis tayo.' So doon namin sini-solve ang buhay namin. Suwerte akong mother sa anak ko," ani Mrs. Mateo.

Kuwento pa ni Mrs. Mateo, bata pa lang si Rabiya nang makitaan niya ito ng hilig sa pagrampa.

"Noong elementary pa lang sila nakikitaan ko na 'yung grupo nila na nagrarampa-rampa na 'yan sila. Isa-isa 'yan sila. Minsan nanonood lang ako, minsan ako ang host nila. So, natutuwa ako sa kanila. Doon ko lang nakita kung ano ang gusto nila hanggang nung nag-high school si Rabiya lagi siyang sumasali sa mga activity sa school. Then nag-college may mga activity sa school pageant. So sabi ko okay lang. Pinapa-enjoy ko ang anak ko. Pinapa-enjoy ko sa time niya ng high school at college days niya," ani Mrs. Mateo.

Ang pambato ng Mexico na si Andrea Meza ang kinoronahan bilang bagong Miss Universe.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC