Wala nang nabitawang mga salita at nagyakapan at nag-iyakan na lang ang magkapatid na sina Ciriaco at Encarnacion Solis matapos ang 30 taong hindi pagkikita.

Si Lolo Ciriaco, 87, ang pangalawa sa walong magkakapatid habang pang anim naman si Lola Encarnacion, 73.

Naging trending ang video ni Lola Encarnacion matapos lumabas sa isang ulat na mag-isa itong namumuhay sa kabundukan ng Talisay City, Negros Occidental sa loob ng halos dalawang dekada.

Halos matumba na ang kaniyang bahay matapos ang ilang mga bagyo. Nababasa siya tuwing umuulan at wala siyang kuryente at walang tao na makausap.

Inilapit ng grupong Kapusan Outreach ang kuwento ni Lola Encarnacion sa Digicast Negros para makita ng kaniyang mga kamag-anak ang kaniyang sitwasyon.

Pero imbes na mga kamag-anak, nagtulong-tulong ang mga netizen para mabigyan siya ng surprise birthday party.

Napanood ng Felix G. Yusay Foundation Inc. ang kuwento ng lola at pinatayuan siya ng bagong tirahan sa tulong ng Philippine Army, Philippine National Police at mga miyembro ng Kapusan Outreach.

Nang ipost ng Negros Occidental Police Provincial Office ang retrato ni Lola Encarnacion sa bago na niyang tahanan, may nag-contact sa apo niya at nagsabing buhay pa ang isa nitong nakakatandang kapatid.

Dito na naplano ang pagkikita ng dalawa.

Si Lolo Ciriaco ay hindi na masyadong nakakakita habang si Lola Encarnacion naman ay hindi na masyadong nakakarinig.

Mahaba ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga nangyari sa mga buhay nila.

Gusto umano ni Lolo Ciriaco at ng mga anak niya na sa kanila na tumira si Lola Encarnacion, pero hindi sanay ito sa mataong lugar. Aniya, gusto na lang manirahan sa kabundukan.

Matapos mananghalian, nagpaalam si Lola Encarnacion sa mga kaanak at nangakong babalik para muling bumisita.

Kinausap naman ni Lolo Ciriaco ang mga miyembro ng Kapusan Outreach na huwag pabayaan ang kaniyang kapatid.

Masayang umuwi so Lola Encarnacio pero tila may kulang pa.

Dati nang nabanggit nito sa may isa siyang anak na isinilang sa Manila Hospital ngunit dahil walang pambayad sa ospital, ipina-ampon niya ito sa kapatid ng kanyang doktor.

Hindi niya na alam kung ano na ang nangyari dito.—Ulat ni Romeo Subaldo

