Pia Wurtzbach naniniwalang may mga bagong oportunidad para kay Rabiya

Bigo mang maiuwi ang korona ng Miss Universe, may mga bagong oportunidad para kay Rabiya Mateo matapos ang laban niya sa international pageant, ayon sa kapwa beauty queen na si Pia Wurtzbach.

Para kay Wurtzbach, na kinoronahang Miss Universe noong 2015, hindi man pinalad si Mateo sa pageant ay simula pa lang ng mga oportunidad para rito.

"I'm very optimistic that there’s a big career waiting for her," sabi ni Wurtzbach.

"Rabiya is very relatable, she's real. She has [a] very interesting life story. I feel like a lot of Filipinos can relate to her," dagdag niya.

Natapos ang Miss Universe journey ni Mateo, ang pambato ng Pilipinas, sa pagkakabilang niya sa Top 21.

Ipinayo naman ni Wurtzbach sa fans na tanggapin na lang na itinadhanang manalong Miss Universe ngayon taon si Andrea Meza ng Mexico.

"Ayoko na mag-look back at i-over analyze pa 'yong experience, 'yong performance niya... There is no winning formula," aniya.

"Let's celebrate na lang na 11-year streak na tayo. That's a big achievement and she represented us so well," ani Wurtzbach.

Tinutukoy ni Wurtzbach ang sunod-sunod na pagpasok ng Pilipinas sa semi-finals ng Miss Universe simula noong 2010.

Samantala, tuloy-tuloy naman ang adbokasiya ni Wurtzbach para sa grupong Love Yourself, na tumutulong sa awareness kaugnay sa human immunodeficiency virus (HIV).

Itinutulak ni Wurtzbach ang pagbabakuna para sa HIV frontliners para ligtas at patuloy silang makapagpaabot ng serbisyo sa mga taong may HIV.

-- Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News