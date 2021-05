TINGNAN: Higit 200 dolphin namataan sa Sarangani Bay

Higit 200 na dolphin ang namataan sa Sarangani Bay noong huling linggo. Kuha ng PAMO-SBPS Higit 200 na dolphin ang namataan sa Sarangani Bay noong huling linggo. Kuha ng PAMO-SBPS Higit 200 na dolphin ang namataan sa Sarangani Bay noong huling linggo. Kuha ng PAMO-SBPS Higit 200 na dolphin ang namataan sa Sarangani Bay noong huling linggo. Kuha ng PAMO-SBPS

Mahigit 200 dolphin ang nasulyapan sa Sarangani Bay sa isang marine mammal monitoring activity ng isang lokal na ecosystem management office.

Ayon sa DENR-Soccsksargen, nasa 200 na spinner dolphin at 16 na Risso's dolphins ang nakita ng Protected Management Office ng Sarangani Protected Seascape (PAMO-SBPS) sa Alabel, Sarangani sa isang monitoring activity noong Mayo 12 hanggang Mayo 13.

Kasama ng PAMO-SBPS ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 12, mga estudyante, at mga vlogger sa aktibidad na kaugnay sa selebrasyon ng "Month of the Ocean."

Nagsagawa din ng aktibidad ang PAMO-SBPS para sa proteksyon ng Sarangani Bay.

—Ulat ni Hernel Tocmo

KAUGNAY NA BALITA:

Watch more in iWantTFC