Rabiya ibinahagi ang mga plano matapos ang Miss Universe journey

MIAMI, Florida — Matapos ang kaniyang Miss Universe journey, isang send off at thanksgiving lunch ang inorganisa ng isang Filipino restaurant sa Miami para iparamdam kay Rabiya Mateo na buo ang suporta at pagmamahal ng mga Pinoy sa kaniya, hindi man niya nasungkit ang korona.

Pagdating pa lang, sinalubong na agad ng pagbati at hiyawan si Mateo.

Lahat gusto magpa-picture sa Pinay beauty, patunay ng kanilang pagmamahal sa Ilongga queen kahit pa hindi siya pinalad na makuha ang Miss Universe title.

EXCLUSIVE: Miss Universe Philippines Rabiya Mateo's first public appearance after the pageant night. Rabiya personally thanked some members of the Filipino community, when she graced a send-off lunch hosted by a Filipino restaurateur in Florida. pic.twitter.com/3FsT3eD5WX — MJ Felipe (@mjfelipe) May 18, 2021

Umabot si Mateo sa semi finals o Top 21, pero hindi na pinalad pa na makapasok sa Top 10. Si Miss Mexico ang nag-uwi ng Miss Universe title.

"I may fail to bring home the crown, but I still feel like a winner with the warm welcome of the Filipino community here in Miami," sabi ng dalaga.

Ani Mateo, magkahalong emosyon ang nararamdaman niya.

"After nung pageant, combination din ng emotions. Umpisa nung hindi ako tinawag sa Top 10, I felt sad. But seeing the girls who made it, deserving talaga ang lahat... And I guess, hanggang dun lang talaga yung destiny ko. Pero it’s okay. Marami pa 'kong kailangang gawin at matulungan," sabi niya.

Sa pagtatapos ng kaniyang Miss Universe journey, babaunin niya aniya ang magandang memories nila ni Miss Universe 2nd runner up Janick Maceta del Castillo ng Peru, na lagi niyang kasama.

"I remember during the preliminaries, we were praying together. We were lifting all of our worries to God. And sabi namin, whatever success we have, we’re giving it back to the Lord. Siya yung parang sister ko," ani Mateo.

Ngayong nasa finish line na siya ng kanyang Miss Universe, ano na nga ba'ng susunod na plano ni Mateo?

"Maybe I'm gonna take a short break from social media... And after that, I'm planning to go into show business... Acting probably," anang dalaga.

Bukod sa showbiz, plano rin ni Mateo na tumulong sa paghahanap at pagkilatis ng susunod na kandidatang ipapadala ng Pilipinas sa Miss Universe 2021.