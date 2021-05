‘Lotlot and friends’: Rabiya Mateo may nakakatawang hirit matapos ang Miss Universe

Mula sa Instagram ni Rabiya Mateo

Isang araw matapos ang Miss Universe pageant sa Florida, USA kung saan umabot lamang sa Top 21 ang kandidata ng Pilipinas na si Rabiya Mateo, may nakakaaliw na banat ang Pinay beauty queen sa kaniyang social media account.

Sa kaniyang inilabas na larawan sa Instagram, ginamit ni Mateo ang katagang “Lotlot and friends” sa caption habang kasama ang mga tumulong sa kaniyang kampanya sa Miss Universe sa Amerika.

Madalas ginagamit bilang gay lingo ang “lotlot” sa Pilipinas na ang ibig sabihin ay talo.

“Lotlot and friends. Never a dull moment with these people,” ani Mateo.

Mabilis namang dumipensa ang mga Pinoy netizen para kay Rabiya at sinabing hindi ito talunan dahil para sa kanila panalo pa rin ito.

“Hi ibyang you're not lot lot for us. We’re so proud of you. You are the real Ms Universe,” pahayag ng isang netizen.

“Being one of the top 21 is not lotlot at all!” patunay pa ng isa.

Masaya naman ang ilang fans na nagagawa na ulit magbiro ni Mateo matapos ang pageant at pinasalamatan ito sa pagrerepresenta sa Pilipinas.

“Cuteeee. Glad you’re enjoying now. Love you Ibyang. Thank you for representing Philippines with all your heart,” ayon sa isang komento.

Sa kasunod na post, inamin ng Ilongga na handa na siya sa mga bagong kabanata ng kaniyang kuwento matapos ang isang magandang karanasan sa beauty pageant.

“My Miss Universe journey has ended. I just finished one beautiful chapter. Now, I’m excited to write a new one,” saad nito. “More blessings to receive! More people to inspire!”

Nauna nang sinabi ni Mateo na isang malaking karangalan ang maging kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe lalo pa’t magiging parte na siya ng mayabong na kasaysayan ng bansa sa larangan ng beauty pageant.

“It was such a beautiful moment to represent you, Philippines. I am forever honored to be part of the legacy, of our history,” ani Mateo.

“In my heart, I did everything I can. I trained really hard to be physically fit. I would have sleepless nights trying to read articles to be updated. I made a lot of sacrifices people can’t sometimes see. Early calltime. Late night rest. Trying to be sane and motivated. It was a challenge but it made me so much stronger everyday.”

