2 single mom sa Quezon hinangaan sa pagiging lineworker

Hinangaan ang 2 single mom sa Mulanay, Quezon dahil sa pagiging lineworker sa electric cooperative, isang trabahong karaniwang ginagawa ng mga lalaki. ABS-CBN News

Mga ina ang itinuturing na mga ilaw ng tahanan, pero sa bayan ng Mulanay, Quezon, 2 single mom ang hindi lang sa kanilang pamilya nagsisilbing mga ilaw dahil tinitiyak din nilang may liwanag ang buong bayan.

Sila sina Angie Maullion, na may anak na 9 na taong gulang na lalaki, at Ninfa Rosales, na may 5 taong gulang ng anak.

Para maitaguyod ang kanilang pamilya, pinasok nila ngayong taon ang trabaho na pangkaraniwang para sa mga lalaki - ang pagiging lineworker. Sila ang kauna-unahang mga lineworker na babae ng Quezon Electric Cooperative.

"Parang kapag sinabing babae, mas mahina kompara sa mga lalaki, parang mas nacha-challenge kami kapag sinasabng mas malakas 'yong mga lalaki kaysa sa mga babae, which is kaya din namin. Natapos din naman namin 'yong training kagaya ng training ng mga lalaki," kuwento ni Rosales.

"Gusto naming maramdaman kung ano ang nararamdaman ng mga lineworkers natin kasi minsan dumu-duty pala sila ng gabi, kapag walang kuryente pinupuntahan nila," sabi naman ni Maullion.

Dumaan sa 45 araw na training sina Rosales at Maullion, na binansagang "line moms."

Kahit gaano katas ang mga poste, buong-loob itong inaakyat ng 2 para matiyak na may kuryente sa bawat tahanan.

"Sa isang trabaho, kung maayos ka, hindi ka dapat namimili ng papasukan mo. Para sa akin, laging isipin na babae ako, hindi babae lang," ani Maullion.

Rumeresponde rin ang 2 sa ibang bayan kapag kinakailangan, lalo na kapag may kalamidad gaya ng bagyo.

Bagamat laging pagod sa maghapong nakabaabad sa matinding init ng araw, napapawi naman ito lahat dahil sa kani-kanilang mga anak.

"Niyayabang nga niya sa kaklase niya [na] mama ko ay linewoman," ani Maullion.

Ume-extra naman si Maullion bilang taga-deliver ng tubig sa water station kapag hindi naka-duty bilang lineworker.

May payo naman ang 2 sa mga kapuwa single mom.

Ayon kay Maullion: "Huwag kayo matakot na lumabas sa comfort zone niyo. I-try nyo lang lahat ng bagay na puwede gawin, kung saan kayo masaya, kung saan kayo komportable saka huwag niyo isipin ang sasabihin ng ibang tao."

"Huwag matakot mag-try. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan," sabi naman ni Rosales.