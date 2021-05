Shamcey Supsup may payo kay Rabiya bago ang Miss U coronation

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Pinayuhan ni Miss Universe Philippines Director Shamcey Supsup si Rabiya Mateo, ang pambato ng bansa sa international pageant, na mag-focus sa kompetisyon at huwag magpaapekto sa mga naririnig nito sa social media.

Binitiwan ni Supsup ang payo bago ang coronation night ng pageant na idaraos sa Amerika, na mapapanood naman sa Pilipinas sa umaga ng Lunes.

"She’s already doing great so no need to feel the pressure anymore," ani Supsup.

Malaki rin aniya ang tiwala ni Supsup na makakalusot si Mateo sa preliminary contest para makapasok sa Top 21.

Ayon kay Supsup, kaabang-abang din ang magiging look ni Mateo sa evening gown competition.

Pinuri naman ng kasalukuyang titleholder na si Zozibini Tunzi ng South Africa si Mateo.

"She’s very sweet, very bright and just like the other Filipino women that have come before her, very confident, has a strong message and I think she's going to do very well representing her country. The Philippines should be proud of her," ani Tunzi.

Isang tulog bago ang finals, nag-post si Mateo sa Instagram tungkol sa kung gaano kabilis ng mga araw ng kanilang Miss Universe journey.

Tanggap ni Mateo na mayroon pa rin magiging kritikal sa kanila pero pinipili niyang mag-focus umano sa napakaraming nagpapakita ng suporta at pagmamahal.

Hanga rin kay Mateo si MJ Lastimosa, ang kinoronahang Miss Universe Philippines 2014 na nasa Amerika rin para magbigay ng suporta.

Samantala, dumaan naman sa COVID-19 swab test ang mga ticket holder para sa coronation night ng pageant.

Kapag negatibo ang resulta, bibigyan ang audience member ng wristband. Hindi naman na papayagang manood kapag nag-positibo sa sakit.

Susubukan ni Mateo na maiuwi ang ikalimang Miss Universe crown ng Pilipinas sa finals, na mapapanood sa A2Z Channel 11 sa umaga ng Lunes.

-- Ulat ni MJ Felipe at Dyan Castillejo, ABS-CBN News