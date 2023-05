KILALANIN: Viral Pinay mom sa South Korea

MAYNILA -- Inspirasyon ni Tonette o mas kilala bilang ang content creator na si Pinay Mom in South Korea na maipakita ang tunay na buhay ng isang Filipina sa South Korea.



"Kasi po hindi ba we are into K-drama, tapos lately K-pop na sobrang sikat. Eh ang dami pong hindi nakakaalam kung ano ang totoong buhay dito sa Korea. Kaya naisipan ko po nai-share 'yung typical na buhay ng Pinay na naninirahan dito sa South Korea para magkaroon din po ng idea yung mga kababayan natin na nasa Pilipinas," ani Tonette sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Lunes, Mayo 15.

Sa ngayon ay halos kalahating milyon na ang subscriber ni Tonette na kasama ang kanyang mister at mga anak sa Korea.

Ayon kay Tonette, tatlong taon na nang magsimula siyang gumawa ng vlog, bago man aniya ang pandemya.

Nang matanong kung ano ang kadalasang komento at tanong sa kanya ng mga subscriber, sagot ni Tonette: "Madalas na tanong sa akin saan daw po makakahanap ng Korean oppa."

Ayon kay Tonette, may 13 taon na siyang naninirahan sa ibang bansa kasama ang kanyang pamilya. Kuwento ni Tonette, napunta siya sa South Korea nang makilala at mapangasawa ang kanyang mister na isang Koreano na naging estudyante niya sa Pilipinas.

Sa ngayon, maliban sa paggawa ng vlog, abala si Tonette bilang isang part-time teacher sa isang kindergarten school sa South Korea.