Mga Pinoy na tumutok sa Miss Universe prelims todo-suporta kay Rabiya

Watch more in iWantTFC

FLORIDA, USA - Ramdam agad ang energy ng fans nang maaga silang magkumpulan sa labas ng Hard Rock Auditorium para sa preliminary competition ng Miss Universe.

Alam nilang mahalaga ang bahaging ito ng pageant kaya all-out ang kanilang suporta sa mga kandidata. Sa mga dumagsa, may mga galing Puerto Rico, Thailand, Bolivia, at iba pang bansa.

Hindi naman magpapahuli ang Pinoy supporters na kapansin-pansin ang dami kumpara sa dumalo sa national costume show noong BIyernes.

Ayon kay Jonas Gaffud mula sa kampo ng pambato ng Pilipinas, all-set na si Rabiya Mateo na magpakitang-gilas.

“Walang game plan. I think it’s all about destiny but I think Rabiya will do her best,” ani Gaffud.

Sumagot din si Gaffud tungkol sa pag-ani ng batikos ni Mateo sa kaniyang performance noong nakaraang gabi.

“You cannot please everyone naman so be happy with everything na lang… Aariba yan. Ngayon nila makikita yung araw!” ani Gaffud.

Watch more in iWantTFC

Mala-sinag ng araw ng gown ang inirampang gown ni Mateo, na gawa ni Furne Amato. Tinernuhan ito ng hikaw na may tig-4-carat yellow diamond. In 18 carat-gold na gawa ni Drake Ibay.

“Pia won in blue. Catriona won in Red. So we wanted yellow for Rabiya. So we wanted a strong statement piece for Rabiya,” ani Ibay.

Ayon sa fans, angat ang Asian beauties gaya ng Thailand, Myanmar, Laos, India, Nepal, and Philippines.

Hindi rin nagpahuli ang Latinas mula Puerto Rico, Colombia, at Peru. Pero dark horse para sa kanila sina Curacao at Jamaica.

Masaya naman ang mga Pinoy supporter na nanood sa performance ni Mateo.

“My favorite part was the swimsuit competition when she swayed her hips, and she walked, she really grazed with confidence,” anang Pinoy fan na si Darwin.

“Ganda ni Rabiya, day! Baklang bakla sa stage. Ang ganda niya sa yellow, angat siya sa yellow,” dagdag pa ng isang Pinoy fan na si Rizelle.

Para makaabante sa semi-finals, pagsasamahin ang scores ng mga hurado base sa performance ng candidates sa closed-door interview, swimsuit, at long gown performance.

Nag-tape na rin ng kanilang opening number ang mga kandidata at magpapahinga ng hanggang gabi ng Linggo.

Lunes ng umaga sa Pilipinas malalaman kung sino ang mag-uuwi ng korona.

— Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News