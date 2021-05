PANOORIN: Mga eksena sa 'make or break' Miss Universe prelims

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Samu't sari ang reaksiyon ng Miss Universe beauties matapos nilang dumaan sa "make or break" na closed-door interview ng preliminary competition, isa sa mga magdidikta kung papasok sila sa finals.

Binigyan ng tig-8 minuto ang bawat kandidata para sagutin ang tanong ng 8 all-women panel.

"Wow that was the fastest 8 minutes of my life... And it was amazing," ani Miss Romania Bianca Tirsin.

"We basically had to come up to 2 different tables. I had fun, I laughed a lot," sabi ni Miss Puerto Rico Estefania Soto Torres.

Nakaputing suit naman sa interview si Rabiya Mateo, suot ang hiniram na hikaw kay Pia Wurtzbach noong nanalo itong Miss Universe 2015.

"My hands were shaking but when I was there everyone was so funny," sabi ni Mateo.

Rebelasyon pa ni Mateo, nag-rap siya sa harap ng panel.

"Can you imagine that I rapped, I did an Eminem in front of the judges, and 2 of them were former Miss Universe. I did it, guys, I did it," biro ni Mateo.

NATIONAL COSTUME

Pagkatapos ng interview, oras na para sa national costume show.

Si Miss Singapore Bernadette Belle Ong, hango sa national flag ng Singapore ang mga kulay ng costume na may mensaheng "Stop Asian Hate."



"Pray for Myanmar" naman ang sigaw ni Miss Myanmar Candy Thuzar.

Habang si Miss Uruguay, nakiisa sa LGBTQIA community.

Agaw-pansin din ang mga costumes ni Miss Nepal, Miss Japan, at Miss Malaysia, na 2 beses nagpalit ng suot sa stage.

Excited naman si Mateo backstage at sinabing feeling Victoria's Secret model siya sa costume na hango rin sa watawat ng Pilipinas.

Todo-hiyaw ang mga Pinoy sa audience pagrampa ni Mateo.

Pero pagkatapos ng national costume show, naging emosyonal si Mateo sa Instagram live nang malamang may fans na hindi nakuntento sa kanyang performance.

"Thank you sa lahat ng nagpapakita ng suporta at pagmamahal sa akin... I'm so sorry kung na-disappoint man kayo sa akin. I know that I did my best. I even caught my finger earlier and 'yung stockings ko puno na rin siya ng dugo. I didn't have time to retouch my hair, my make up," sabi ng dalaga.

Nagpakita naman ng suporta para kay Mateo sina Wurtzbach at Miss Universe 2018 Catriona Gray.

—Ulat ni Dyan Castillejo, ABS-CBN News