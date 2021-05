‘Hindi pangit ang maitim’: Bianca Gonzales, may paalala sa lahat ng morena

[EMBED THUMB: Mula sa Instagram ni Bianca Gonzales]

Malaman ang naging mensahe ng TV host na si Bianca Gonzales sa kaniyang social media account sa pagpapaalala sa publiko sa patas na pagtingin sa mga moreno o morena.

Sa kaniyang Instagram page, ibinahagi ni Gonzales ang kaniyang maikling mensahe para sa mas batang sarili noon.

Aniya, hindi dapat tinitingnan bilang kakulangan o kapangitan ang pagiging maitim lalo na sa pagkukumpara sa mga mapuputi.

“Hindi 'kawawa' ang morena. Hindi dehado, hindi lugi, hindi pangit ang maitim kumpara sa maputi,” mariing saad ng host.

Pinaalalahanan din niya ang mga kagaya niyang morena na dapat itigil ang pag-iisip na ganito at matutong tanggapin ang kanilang kulay.

“Tama na ang harmful messaging na 'yan, please. That would be my message to 17-year old me in this picture, and to all other brown-skinned girls (and boys!) who might be reading this,” dagdag pa niya.

Mabilis namang sumang-ayon ang maraming netizens kabilang na ang mga kaibigan ni Gonzales sa industriya ng showbiz katulad ni Iza Calzado.

Ayon kay Calzado, siya mismo ay pinapanatili ang kaniyang pagiging morena sa pamamagitan ng pagpapaaraw.

“Hindi talaga! I spend so much time under the sun just to maintain my morena glow!” ani Calzado.

Ikinuwento naman ng brodkaster na si Nina Corpuz ang kaniyang mga anak na isang morena at isang maputi.

Sa kaniyang comment, sinabi nito na parehas maganda ang kaniyang dalawang anak at ayaw nitong maramdaman ng panganay niya ang pagkainggit sa mga mapuputi.

“Yes!! Thank you Bianca. My eldest is morena & her younger sister is maputi — they are both beautiful. I don’t want my eldest to ever be insecure with her skin tone,” saad ni Corpuz.

Pagbabahagi naman ng isang netizen, nang simulang niyang yakapin ang pagiging morena mas lalo siya naimbita sa mga event dahil mas mukha umano siyang Pilipina.

“Ay naku hinding hindi talaga! I noticed it was when I embraced my being morena that it started working out for me. I get booked for events specifically because I looked very Filipina,” tugon ng isang netizen.

