'Lalaban ako': Rabiya handa nang sumabak sa Miss Universe prelims

FLORIDA, USA — Last day na ng pre-pageant activities ng mga kandidata ng Miss Universe 2020 kaya excited at ninenerbiyos na silang sumabak sa preliminary competition.

Sa prelims ay sasailalim sa madugong interviews, national costume competition, at iba pang aktibidad ang mga kandidata na magdidikta ng kapalaran nila sa finals.

Frontrunners sa mata ng pageant experts at vloggers ang mga kandidata ng South Africa, Thailand, Peru, Puerto Rico, Colombia, Indonesia, Vietnam, at Rabiya Mateo ng Pilipinas.

Ani Mateo, masaya siyang mapabilang sa listahan ng frontrunners, pero ayaw niyang maging kampante.

"It’s overwhelming pero I do not see it, sobrang daming diyosa, sobrang daming magaganda, but still I'd like to play the dark horse. I like to think that I still have a lot of things to offer in the preliminary night," sabi niya.

Giit ni Mateo, ninenerbiyon sa siya sa prelims.

"I'm actually nervous. My gowns are heavy, my national costume is heavy. I really need to prepare myself physically and mentally."

Pero aniya, tutuparin niya ang pinangako sa mga kababayan.

"Mahal ko talaga kayo and I'm doing my very best guys. I'm trying to put my heart and soul in the right place. And lalaban ako, pinangako ko yan," ani Mateo.

Sa Biyernes, Philippine time, sasalang na sa isang closed door interview ang mga kandidata.

—Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News