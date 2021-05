'I am a Kapamilya': Karen Davila, nilinaw na di lilipat ng network

Mula sa Instagram ni Karen Davila

Mabilis na nilinaw ng brodkaster na si Karen Davila na hindi niya iiwanan ang ABS-CBN matapos makatanggap ng mga mensahe na nagtatanong kung lilipat ba ito ng istasyon.

Kasunod ito ng pagsagot ng kilalang mamamahayag sa isang poll question ng kabilang network tungkol sa dapat na ilagay sa sikat na Pilipinong ulam na tinola.

Sa comments section, pinili ni Davila ang sayote kaysa papaya na isa sa mga pinagdedebatehan ng maraming Pinoy. Dahil dito, may ilang mga netizen na inakalang lilipat ng kompanya ang TV broadcaster.

Sa kaniyang Facebook page, ibinahagi ni Davila ang saloobin tungkol sa isang artikulo na nagbalita sa nasabing isyu, at giniit na mananatili siya sa Kapamilya network.

Dagdag pa niya, hindi niya iiwan ang ABS-CBN sa gitna ng matinding dagok na kinakaharap nito dahil sa kawalan ng prangkisa sa gitna ng pandemya.

"Some people have been messaging me, asking kung lilipat ako because I answered this survey. Sinagot ko lang kasi mahilig ako sa tinola!" ani Davila.

"I am a Kapamilya and will stand by the company through its hardest time. Praying for better days ahead for all of us."

Bukod sa mga palabas niya sa ABS-CBN Integrated News and Current Affairs, abala ngayon si Davila sa kaniyang YouTube channel.

Aniya, nais umano niyang matuto ng mga bagong bagay, lalo na sa mundo ng online, matapos ang 27 taon sa broadcast industry.

"I have been putting this off for so long, for years actually, and finally had the courage to do it! I have been in the broadcast industry for 27 years but am really just learning new things on YouTube," saad nito.

"I want to share about my life, my loves, my dreams. I also want to help you go through personal challenges, issues, difficulties. Work in progress pa tayong lahat!”

