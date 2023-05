3 lola, flower girls sa kasalan sa Zamboanga del Sur

Nakaka-good vibes ang video na ibinahagi ng wedding organizer na si Ruby Parks sa social media.

Mga lola kasi ang tumayong flower girls sa isang kasalan sa isang resort sa Tukuran, Zamboanga del Sur noong Linggo, Mayo 7.

Kuwento ng bride na si Frynz Kriselle Leopoldo-Walanda, ang kanyang mga lola ang nagbantay sa kaniya mula pagkabata kaya naisipan niyang bigyan sila ng mahalagang papel sa kanyang kasal.

"Lola ko po sila lahat. Tatlo po 'yun sila. Ever since, lola's girl na po talaga ako. May soft spot po ako pagdating sa mga lola. Been thinking of way paano ko po sila masali sa ceremony po. Kasi gusto ko po talaga silang isama. Kaya 'yun may nakita po akong article sa Bride and Breakfast na ginawa niyang flower girls yung lolas niya," ani Leopoldo-Walanda sa panayam ng BMPM.

"And 'yun, at last nabigyan ko po sila ng moment sa kasal ko. Minsan kasi 'di natin sinasali sila kasi matanda na. 'Di natin alam na mas masaya sila kapag nasasali sila lalo na sa mga important events na ganito," dagdag niya.

Masaya din si Lola Gloria Arellano Magallanes, 84, dahil unang beses niyang gumanap bilang flower girl.

Aniya, dahil sa kanyang katandaan ay nahirapan siyang maglakad sa wedding ceremonies pero masaya siya dahil ikinasal na ang kanyang pinakamamahal na apo.

Si Magallanes ay maternal grandmother ni Leopoldo-Walanda

Flower girls din ang fraternal grandmothers ng bride na sina Felonila Virtudazo o Lola Inday at Francisca Leopoldo o Lola Nene.

Taong 2019 nang mamatay ang nanay ni Leopoldo-Walanda kaya ang mga lola na din aniya ang tumayong mga nanay niya mula pa noon.