Pinoy pageant fans nagpakita ng dedikasyon sa pagsuporta kay Rabiya Mateo

FLORIDA, USA — Araw-araw, matiyagang nag-aabang ang ilang pageant fans sa hallway na ito sa Hard Rock Hotel sa Fort Lauderdale, Florida para masilayan ang pagdaan ng mga Miss Universe candidate.

Todo kaway at flying kiss naman ang mga kandidata tuwing makikita ang fans.

May galing Thailand, El Salvador, Colombia, Venezuela, at iba pa.

Ang Pinoy na si Jan Quijano, binitbit na ang trabaho sa venue para lang maabangan ang pambato ng Pilipinas na si Rabiya Mateo.

Kahit saang sulok ng hotel, nakabuntot siya kay Mateo, mapa-lobby, hallway, pati sa gilid ng pool.

"First time ko na mag-focus talaga ng whole day, maghintay para mag-cover kay Queen Rabiya... Nu'ng una kong makita siya na-star struck ako, binigyan ko siya ng flower tapos sabi niya, 'thank you,'" kuwento ng fan.

Habang papalapit ang coronation night, kaliwa’t kanan na rin ang rehearsals ng mga kandidata, mula umaga hanggang gabi. Pataas na rin nang pataas ang excitement ng fans.

"According to Venezuelan fans, Rabiya is like a combo. Combination of Megan [Young] and Pia [Wurtzbach] at nafi-feel nila 'yung 2015 edition, 'yung maraming magaganda pero may lilitaw na isa," sabi ni Quijano.

Ayon kay Filbert Kung, isang Fil-Am photogrpher, unang tingin pa lang ay alam na niya kung sino ang pang-Miss Universe ang ganda ng mukha.

"I think Colombia was pretty in person, very pretty and Rabiya, she’s pretty," sabi ni Kung.

Samantala, nakarating na rin sa Florida ang "missing piece" ng inaabangang national costume ni Mateo.

Kuwento ni Miss Universe Philippines creative and events director Jonas Gaffud, tribute ang costume sa pumanaw na fashion designer na si Rocky Gathercole.

Rarampa si Mateo sa national costume show sa Biyernes ng umaga, Philippine time.

—Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News