Ano ang sikreto ng mga ‘momshies’ para sa matatag na pagkakaibigan?

Hindi maikakaila na malalim na ang naging samahan ng “Magandang Buhay” hosts na sina Karla Estrada, Jolina Magdangal, at Melai Cantiveros simula nang magkasama sa talent show na “Your Face Sounds Familiar” noong 2015.

Sa kanilang pagsasama sa kauna-unahang pagkakataon sa isang pelikula, ibinahagi ng tatlong aktres ang mga sikreto sa kanilang naging pagkakaibigan.

Ayon kay Estrada, isa sa pinakamahalagang sikreto ng kanilang magandang samahan ay ang malawak na pang-unawa sa isa’t isa at walang kahit anong panghuhusga.

“I guess understanding each other, no judgment, listening to one another. I guess, open communication,” ayon kay Estrada na ina ng aktor na si Daniel Padilla.

Kuwento pa niya, katulad ng mga matatalik na magkakaibigan, umabot na ang pagsasama nilang tatlo sa estado na kaya na nilang ibahagi ang mga kuwento na madalas ay hindi sila komportable sabihin sa ibang tao.

“May gusto kang sabihin na hindi ka komportable, kaya mong sabihin kasi turing mo kaibigan ka niya, kaibigan mo siya,” dagdag pa nito.

Para naman kay Cantiveros, wala na silang itinatagong sikreto sa isa’t isa ngayon. Aniya, kung paano sila magkulitan sa set ng “Magandang Buhay”, ganoon din sila sa likod ng camera.

Ngunit hindi kagaya ng mga napag-uusapan nila sa telebisyon, mas seryoso umano ang mga topic nila kapag wala sa harap ng camera.

Naunang maging magkaibigan sina Estrada at Magdangal noon pang 90s habang nabuo ang trio nila dahil sa unang season ng “Your Face Sounds Familiar” na napanalunan ni Cantiveros.

Magsasama sa Mother’s Day comedy film na “Momshies Ang Soul Mo’y Akin” ang mga ito na iikot ang kuwento sa pagkakapalitan ng kaluluwa ng pangunahing karakter na sina Karlene (Estrada), Jolene (Magdangal) at Mylene (Cantiveros).

Mapapanood ang pelikula ng mga Momshies sa May 28 sa mga digital streaming platforms tulad ng KTX.ph, iWant TFC, TFC IPTV, Sky Cable PPV and Cignal PPV.

