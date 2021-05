VIRAL: 'Money balloon' prank ng magkakapatid sa Pampanga para sa Mother's Day

Mga larawan mula sa Marlakiss Photography

MAYNILA — Hindi lang pambili ng lobo ang lumipad sa langit matapos ang bigong surpresa para sa Mothers’ Day sa Barangay Pias, Porac, Pampanga.

Lumipad kasi ang umano’y perang nakasabit sa regalo ng magkakapatid na sina Kennedy, Kissinger, Tennison, Lea, at Andre para sa 65 anyos nilang nanay na si Aida Buan.

Anila, nais nilang surpresahin ang ina at bigyan ng nauusong “money balloon” surprise, kung saan dinudugtungan ng pera ang lobo ngunit laking gulat at panghihinayang ng ginang matapos nitong lumipad at hindi na maabot.

Sa huli, sinabi ng magkakapatid na isa lamang itong prank at play money lamang ang mga nilipad ng lobo.

Iniabot pa rin nila sa kanilang ina ang P4,000 na regalo para sa okasyon.

Anila, tuwing may okasyon, lagi nilang binibigyan ang kanilang ina ng mga nauusong surprise online, tulad ng money bouquet at money pulling cake para maparamdam ang pagmamahal nila rito.

Nag-viral ang video na may 1.5 million views na ngayon.

—Ulat ni Trisha Mostoles

