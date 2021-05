Mag-asawang magsasaka sa Iloilo, napagtapos ang siyam na anak sa kolehiyo

ILOILO — Magtanim ay ‘di biro para sa mag-asawang Crispin at Clemencia Guelos mula Zarraga, Iloilo. At sa kanilang pagsusumikap, napagtapos nila sa kolehiyo ang siyam nilang anak.

"Masaya ako na nakatapos silang lahat sa pag-aaral. At anim sila na mga babae ay pulis. Proud ako sa aking lahat na mga anak,” kwento ni Nanay Clemencia.

Nitong Linggo, Mothers’ Day, isang sorpresa ang inihanda ng mga magkakapatid para sa kanilang nanay.

"Ngayong Mothers’ Day, gusto kong ipadama at ipakita sa aming nanay na we are very thankful sa lahat na mga sakripisyo na ginawa niya para sa amin. At kahit mahirap ang training sa (Philippine National Police), sila ang inspirasyon ko para makapasok sa PNP,” ani Merry Cris Guelos Asturias.

Hindi naging madali ang kanilang buhay noon, ayon sa panganay na si Maria Cherry Guelos Demarana.

"Marami kami. Panganay ako. Kasi alam ko walang kakayahan ang parents ko, kaya nag usap-usap kami na kung magkakatrabaho kami, magtutulungan kami na magkakapatid,” aniya.

Kwento ng magkakapatid, nais nilang matulungan ang mga magulang. Kaya't marami silang sinuong na mga trabaho para sa pamilya.

"Gusto ko na nagkaroon ng stable job para matulungan ko ang mga magulang ko at mga nakakabata kong kapatid,” ani Ma. Irene Guelos.

"Naging (overseas Filipino worker) po ako sa Dubai. Nakita ko po ang kahirapan ng buhay. Tapos sabi ko, ang sahod ko doon ay mas mataas pa kung mag-pulis ako. Kaya umuwi ako at tinawagan ako ng kapatid ko na pumasok na lang sa PNP,” kuwento ni Sharon Guelos Dalit.

Anila, naging tulay ang pagpasok nila sa pulisya para maka-ahon sila sa hirap.

"Gusto ko rin syempre magkaroon ng stable job, kasi ayoko ng maranasan ang hirap sa buhay, at dahil rin sa mga kapatid ko na nag-encourage sa'kin na pumasok din sa PNP,” ani Nerissa Guelos Federizo.

"Bago po ako naging police officer, naging non-uniformed personnel (NUP) ng PNP po ako. At nakita ko na pareho lang naman ang trabaho ng NUP at police officer, kaya nagdesisyon po ako na mag-take ng National Police Commission para magkaroon po ako ng eligibility para makapasok po ako sa PNP,” sabi naman ni Era Dawn Guelos Buot.

Masaya at nagpapasalamat ang kanilang ama sa narating ng mga anak.

"Noon, ang hirap ng buhay namin. Ngayon na nakapasok na sila sa PNP, ang naghihikahos ng buhay ngayon ay naging masagana na,” aniya.

May mensahe naman si Nanay Clemencia sa mga ina ngayong panahon.

"Sa ibang nanay na nakikinig, sabihin ninyo sa inyong mga anak na mag-aral sila nang mabuti para sa huli ay makamit nila ang kanilang pangarap at para sa huli ay magiging maayos ang kalagayan ng kanilang mga magulang.”

Sa ngayon, mayroon ng 11 pulis mula sa pamilya Guelos matapos makapag-asawa rin ng pulis ang tatlo sa magkakapatid, at pumasok sa serbisyo ang dalawang anak ni Maria Cherry Guelos Demarana.

- ulat ni Rolen Escaniel

