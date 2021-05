Mga ina, maituturing ding 'frontliner' sa pandemya: sociologist

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nawalan ng trabaho sa isang bar sa Quezon City ang single mom na si Marian Valdez nang ipatupad ang enhanced community quarantine noong 2021.

Simula noon, kung anu-anong trabaho na ang kanyang pinasok, matugunan lang ang pangangailangan ng dalawang inampon na anak.

Sa umaga, tinutulungan niya ang panganay sa kanyang modules, at saka siya magluluto ng pananghalian.

Sa hapon, nagbabantay siya ng tindahan ng kapatid, bago magtrabaho bilang parking attendant sa Tomas Morato.

Nagpapasalamat si Valdez sa kanyang pamangkin na nagbabantay sa mga bata kapag siya ay nasa trabaho.

Aminado si Valdez, napapagod din siyang pagsabayin ang trabaho at pamilya, pero sakripisyo raw ito na araw-araw niyang gagawin.

"Mahirap po. Hirap na hirap. Pero kahit nahihirapan ako, suwerte pa rin kasi may ampon ako. Di ako pinababayaan ni Lord. Okay lang kahit mahirap. Nandiyan talaga si Lord eh, kahit nawalan ako ng trabaho. At least may kinakain po," naiiyak na pahayag ni Valdez.

Ang street sweeper na si Josephine Mensurado, nasubok raw ang katatagan ngayong pandemya. Mag-isa niyang itinataguyod ang limang anak.

Dahil sa online learning ng mga anak, kinailangan niyang magtrabaho pa rin kahit day off, para sa pambayad sa internet at kuryente.

"Pag Sabado, naghahanap ako ng madadamuhan. 'Puwede ba magwalis ka?' Kaya tuwang tuwa na ako pag may nagpapalinis sa akin. Minsan may nagpapapalengke din sa akin, P50-150. Dagdag ko na 'yan sa budget namin," ani Mensurado.

Sa kabila ng mga pagsubok, kakayanin daw niya lahat alang-alang sa mga anak.

"Minsan hindi ka makatulog sa kakaisip mo—bayaran ng bahay, tubig, ilaw. Pinapakita ko sa lahat ng tao na kaya kong buhayin sila. Sa awa ng Diyos, masaya ako lahat ng paraan ginawa ko para mapalaki sila," ani Mensurado.

Bago pa man ang COVID-19 pandemic, likas na sa mga ina ang pagbalanse sa trabaho, pag-aalaga sa mga anak at pag-asikaso sa mga gawaing bahay. Pero ayon sa isang sociologist, lalong naging mahirap ito para sa mga ina.

"Bago mag-pandemic, matindi na ang choice ng isang nanay. Ngayon, ang mga bata, nag-aaral na sa mga tahanan. Ang mga nanay, mas piniling mag-stay sa bahay at alagaan ang buong pamilya," ayon sa sociologist na si Bro. Clifford Sorita.

Pero kahit ang mga inang nagtatrabaho full-time, madalas sila pa rin ang sumasalo sa mga responsibilidad sa bahay at pag-alaga sa mga anak.

Madalas, ang mga nanay din umano ang nagsisiguro na maayos ang psychological wellbeing at emotional stability ng mga miyembro ng pamilya ngayong pandemya.

"Ang COVID nagbibigay talaga ng dilim sa lahat ng tahanan. Kaya ang nanay ang nagbibigay balance sa lahat ng 'yan: family relations, emotional stability," dagdag niya.

Sabi ni Sorita, sa pamilya rin humuhugot ng lakas ang mga ilaw ng tahanan.

"Their primary coping mechanism talaga is still the love of the child. Humuhugot din siya ng lakas sa mga mister. Partnership ito, mairaraos natin ito at maipagpatuloy ang strong family partnership sa kaniyang pananampalataya," ani Sorita.

Kaya sa darating na Mother's Day, dapat pahalagahan aniya ang sakripisyo ng mga ilaw ng tahanan, dahil kung tutuusin, sila na rin daw ang frontliner ng bawat pamilya sa pandemyang ito.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News.