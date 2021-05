Bibeth Orteza, nanawagan sa publiko na makiisa sa interfaith ritual para sa mga namatay dahil sa COVID-19

Watch more in iWantTFC



MAYNILA -- Nanawagan ang batikang manunulat at direktor na si Bibeth Orteza sa publiko na makiisa sa gagawing interfaith ritual para alalahanin ang lahat ng mga pumanaw dahil sa pandemyang coronavirus (COVID-19).

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Biyernes, nagbigay ng detalye si Orteza tungkol sa Araw ng Pambansang Pagluluksa na gaganapin ngayong Mayo 9.

"Kasi hindi ba noong November 1, 'yung mga nawalan last year ay nakapagluksa? So ngayon ang dami pa ring namamatay, tuloy-tuloy, na parang nagkakaroon ng need to be together for healing. 'Yung pakiramdam mong, 'Hindi lang ako ang nag-iisa sa pagluluksa kong ito,'" ani Orteza.

"I lost a brother to COVID last year, April 8. Frontliner, isa sa mga nauna. Hanggang ngayon, 'yung pakiramdam na hindi ako nakapagluksa nang ganap, nang sapat [andito pa rin]. Kasi walang closure eh. At dahil walang closure, masakit," dagdag niya. "Noong iki-cremate na 'yung brother ko, sabi ko pwede ba akong magpunta, kahit sa kotse lang at kakaway lang ako sa inyo? Ayaw nila, ayaw nila akong papuntahin dahil sa aking comorbidities. Kasi I have diabetes, I have asthma, I have hypertension, and I have my cancer history. So mahirap talaga."

"At dahil nga diyan sa kahirapang 'yan ay naisip nga namin na magkaroon ng isang Araw ng Pambansang Pagluluksa."

Ayon kay Orteza, ang batikang forensic pathologist na si Raquel Fortun ang unang nakaisip ng nasabing seremonya.

"Ang unang nakaisip nito ay si Dr. Raquel Fortun, chief pathologist, a woman who has long been dealing in research for the truth sa katawan ng mga cadaver. Naghahanap ng katuturan sa nangyayaring ito, and that got the group together," aniya.

Para makiisa sa Araw ng Pambansang Pagluluksa ngayong Linggo, ika-6 ng gabi, hanapin ang "Damay at Dangal" sa social media.

"So it's is going to be an interfaith ceremony on May 9. At pagkatapos noon, every month ay gagawin at gagawin itong National Day of Mourning na ito para sa mga nawala sa panahon ng COVID," paliwanag ni Orteza.

"Mga kapamilya, kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa aming 'Damay at Dangal,' remembering our loss. Ito ay ating panunumpa na tayo ay patuloy na maninindigan para sa mga nangawala nitong panahong ito ng pandemya," aniya.

