Bigboy Cheng, nagbigay ng tips sa sneaker collecting

Makikita sa Sneakerfest 2023 ang ilang pares mula sa koleksyon ni Bigboy Cheng. ABS-CBN News

MAYNILA -- Ipinagdiriwang ngayon ang sneaker culture sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang event sa mall sa Makati.

Kasama sa paglunsad ng Sneakerfest 2023 sa Activity Center ng Glorietta nitong Miyerkoles si Big Boy Cheng, ang isa sa mga pinakasikat na sneaker collector sa bansa.

Hanggang Linggo, Mayo 7, maaaring makita ng publiko ang mga piling sapatos sa koleksyon ni Cheng na aabot sa 1,000 pares.

"Ito 'yung mga nakita kong bagay dito sa event. Actually lahat naman gusto ko pero itong mga andito bagay kasi parang art shoes siya. Bespoke, mga one-off," aniya.

Ilan sa mga sapatos ni Cheng ay naka-display sa Sneakerfest 2023. ABS-CBN News

Sa panayam sa ABS-CBN News, ibinahagi ni Cheng na nagsimula ang kanyang pagkolekta ng sapatos dahil sa hilig niya sa sports, lalong-lalo na sa basketball.

"Sa sports nag-start sa akin ang sneakers, kasi from a basketball family kami. From basketball shoes, naging parang lifestyle, lahat ng klase ng sapatos nasuot na naming magkakapatid. So doon na nagsimula, 'yun 'yung nag-trigger [sa pagkolekta ko ng sapatos]," aniya.

Pagbahagi ni Cheng, marami man ang 1,000 pares ng sapatos ay "piling-pili" ang mga ito. Aniya, nabawasan na rin ang kanyang koleksyon dahil ang iba ay naibenta na niya o naipamigay sa kanyang mga kaibigan.

Nang tanungin kung ano ang hinahanap niya sa isang sapatos, simple lamang ang kanyang sagot: "Kapag dumaan ako [at naisip ko] 'Whoa, ang ganda.' 'Yung kulay, lahat. Kailangan lang type ko."

Naniniwala si Cheng na ang pagkolekta ng sapatos, o ng kahit ano pang bagay, ay isang napakapersonal na proseso.

Payo niya sa mga gustong magsimula ng ganitong hobby ay unahing bilhin kung ano ang makapagpapasaya sa kanila, hindi kung ano lamang ang uso.

"Actually hindi naman agad naging collection ang mga sneakers ko. Sobrang hilig ko lang [sa sapatos pero], noon nasa sahig lang sila lahat. Tapos ngayon, naging art na," ani Cheng, na may-ari rin ng art gallery na Secret Fresh sa San Juan.

"Basta buy what you want to wear. Kung gusto mong makita sa bahay mo, sige i-display mo. Pero i-enjoy mo lang," dagdag niya.

Maaaring dumalo sa Sneakerfest 2023 sa Activity Center ng Glorietta mall hanggang Mayo 7. ABS-CBN News

Di tulad ng iba na hindi tinatanggal sa kahon o lalagyan ang kanilang mga koleksyon, sinisigurado ni Cheng na naisusuot niya ang lahat ng kanyang sneakers. Kadalasan ay bumibili siya ng maraming pares ng isang style ng sapatos kung alam niyang madalas niya itong gagamitin.

Pag-amin ng negosyante, magastos ang hobby na ito at kailangang pag-ipunan. Maliban kasi sa presyo ng mismong sapatos, mahal din ang pag-maintain sa mga ito.

"Kailangan mo ng aircon, kailangan walang araw, maraming kailangang gawin," ani Cheng. "Kailangan mo rin ng dehumidifier para maalagaan ang sapatos lalo na sa Pilipinas dahil humid dito."

"Mag-ipon muna kayo, magtrabaho kayo, kasi maski ako aaminin ko sa inyo, ginigipit pa rin ako sa mga sapatos na ito," aniya. "Kung anong kaya niyong bilhin, 'yun muna. Kayo ang bahala."

Maliban sa mga sapatos ni Cheng, makikita rin sa Sneakerfest 2023 ang mga pinakabagong koleksyon mula sa mga brands at tindahan tulad na lamang ng Puma, Vans, Sole Academy, World Balance, at Philippine Sneaker Exchange.

Maaari ring mag-enjoy sa games, art exhibit, wall mural, at photo booth ang mga bibisita, at makakuha ng iba't ibang discounts.