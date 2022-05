MANILA -- Aspiring beauty queen Herlene Budol continues to hone her Q&A skills, gamely answering pageant questions in a recent vlog.

The social media star, known to many as "Hipon Girl," appeared as a guest on the YouTube channel of LGBT couple Famngarap.

One of the questions given to her was about the idea of trans women joining Bb. Pilipinas, which is currently only open to natural-born women.

Budol began her answer by reiterating that she loves the LGBT community, and that her view is only one of the many opinions on the controversial issue.

She then explained why she would rather have trans women take part in another pageant that is exclusive to them.

Below is her complete answer:

"Ako para sa akin, in my own opinion lang naman ito, siyempre kanya-kanya tayong opinyon. Pero ang lahat ng gay community, LGBTQIA, ay mahal na mahal ko talaga, sobrang love na love ko 'yang mga 'yan.

"Para sa akin, nirerespeto ko kung ano 'yung desisyon nila. Pero para sa akin lang ito ha, may pageant para sa kanila na kaya nilang mas panindigan o mas bigyan ng magandang laban... ng hustisya sa pinaglalaban nila sa kanilang gender.

"Kaya para sa akin, may para sa kanila."

Budol went on to ask the Famngarap couple what they thought of her answer, and the latter generally agreed with her.

"Tama naman, kasi siyempre isasama mo kami sa mga lalaki, doon pa lang sa height talo na kami. Hanggang bewang lang kami noong iba," one of them said in jest.

To which "Hipon Girl" responded: "Ayun nga, halimbawa ikaw (trans man) sumali ka sa pageant ng mga lalaki. Tapos sabi mo mga, ikaw short ka. Iba pa rin 'yung tindig ng totoong lalaki. Pero sa puso at isip, lalaki [ka]."

"Nirerespeto natin 'yan. Doon ako," she ended.

Herlene Budol (right) answers questions from the Famngarap vlogger couple. Screengrab from YouTube

Meanwhile, the 22-year-old comedian was also asked to pick between adoption and in vitro fertilization, should she be in a relationship with a lesbian or a trans man.

Budol said she would rather go for adoption, citing a number of reasons.

"Para sa akin, my own opinion pa rin ito, pipiliin kong mag-adopt. Kasi bukod sa para sa may pang-budget lang 'yon... Halimbawa ako wala akong budget, bakit ko pa ipu-push na magkaroon ako ng ganoon kung kaya kong mag-adopt?

"Tapos mas makakatulong ako sa kabataan na kulang sa pagmamahal ng magulang, financial, na 'di kayang suportahan 'yung paglaki nila. So ako itong magiging hero nila, magiging magulang nila. Na hindi ko man sila isinilang, kaya ko silang maging tunay na anak sa puso't isipan ko. Pagtulong ko na rin sa kapwa-Pilipino," she said.

Budol was recently introduced as one of the Top 40 candidates of Binibining Pilipinas 2022, which sends representatives to international pageants such as Miss International.

Details about the coronation night, such as the date and venue, have yet to be finalized.