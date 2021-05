PANOORIN: Nicole Cordoves, ibinahagi ang kanyang Top 3 Q&A tips

Screengrab mula sa YouTube

MAYNILA -- Nagbigay ng payo si Miss Grand International 2016 first runner-up Nicole Cordoves pagdating sa question and answer portion para sa mga nais na sumabak sa beauty pageant.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, tatlong mahahalagang bagay ang ibinahagi ni Cordoves para mapaghandaan ang Q&A.

"Huwag kayong maging sensitive sa grammar... What's important talaga is 'yung galing sa puso, na ipadaan mo talaga ang mensahe na gusto mong i-deliver," aniya.

"Second one siguro would be to prepare. So, mag-aral kayo ng current events niyo," dagdag niya. "Kailangan kasi ngayon 'yung ambassadress na, spokesperson, so hindi 'yung ganda lang."

Panghuli aniya ay ang alalahanin na mas mabuting ibahagi ang personal na opinyon pagdating sa Q&A. Makakatulong din na isulat ang saloobin sa mga isyu sa isang notebook.

"Remember na it's not a quiz na right or wrong answer siya... It's all about your genuine opinion," payo ni Cordoves.

"So sa notebook na 'yon may issues kaming nililista, tapos pros and cons... So susulatin mo siya para ire-review mo siya. Siyempre kapag kinakabahan ka na the night before, at least may mababalikan ka," aniya.

Pagdating naman sa pagrampa, payo ni Cordoves na mas magandang matutong sumayaw at mag-work out.

"I wish noong time ko ay nag-dance lesson ako. Na-realize ko rin na 'yung workout ay connected to your walk because you need a strong core para sa walk mo," paliwanag niya.

"And the final magic element is 'yung personality mo sa walk mo. Hindi siya formula lang, kailangang lumabas 'yung personality mo bilang ikaw," dagdag niya.

Sa ngayon ay inaabangan ng lahat ang nalalapit na pagsabak ni Rabiya Mateo sa Miss Universe 2020 na gaganapin sa Estados Unidos.

Nagbigay din ng kanyang saloobin si Cordoves patungkol sa pinakabagong pambato ng bansa sa Miss Universe.

"Si Rabiya napapanood ko kasi sa Instagram 'yung mga short clips niya. Nakita ko na nagbibigay siya ng talk or speech noon sa isang barangay, tapos alam niya kung paano mag-konek sa kinakausap niya, sa audience niya on a deeper level, which is something na hindi mo basta-basta maituturo lang sa kung anu-anong workshop. At saka she has a very strong life story, which is very important," aniya.

