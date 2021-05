Gamit ang P500, guro nagsimula ng community pantry sa Laguna

Gamit ang natirang P500 sa pitaka, nagsimula ng community pantry ang public school teacher na si Gerald Jay Credo sa bayan ng Liliw, Laguna. Larawan mula kay Gerald Jay Credo

LILIW, Laguna— Dating Sangguniang Kabataan chairman ang public school teacher na si Gerald Jay Credo sa Barangay Bagong Anyo, Liliw Laguna.

Mahigit isang taon na siyang sa bahay nagtatrabaho dahil bawal pa rin ang physical classes sa patuloy na banta ng COVID-19, pero aminado siyang hirap siya sa buhay dahil limitado ang galaw at marami ang gastos ngayong may krisis.

Gayunman, nakita niya ang pangangailangan di lang ng kaniyang pamilya, ganun na rin ng kaniyang mga kabarangay, kaya naman nagtayo siya ng community pantry.

Kuwento ni Credo, P500 lang ang pera niya nang umpisahan ang community pantry.

"Last money ko na siya sa wallet, tapos eh naisip ko lang na i-try ko nga na umpisahan ang community pantry dito sa Liliw, sabi kong ganun baka makatulong sa mga tao kasi kahit sa ganoon, simpleng paraan lang eh makatulong man lang sa pangangailangan," ani Credo.

Hindi raw agad tinangkilik sa unang araw ang kanyang community pantry dahil nahihiyang kumuha ang mga tao, pero laking gulat niya nang marami na ang magbigay ng tulong kinabukasan, at karamihan pa sa mga ito ay mga residenteng nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan.

"May mga nagbigay po kaagad ng mga donations kaya nagdire-diretso po 'yung aming community pantry dito sa Liliw. Sa katunayan po karamihan po sa nagbigay ay 'yung mga nakatanggap po ng ayuda, 'yun pong mga natanggap nila ibinahagi po sa akin, 'yun pong may kakayahan sa buhay," ani Credo.

Dahil marami na ang pumipila sa pantry ni Credo, napagdesisyunan niya at ng kaniyang pamilya na i-repack ang mga pagkain gaya ng bigas, noodles, de lata, at gulay, para madali na ang pagkuha rito at di na rin malabag ang physical distancing.

Aminado siyang hindi madaling pagsabayin ang pagtuturo at paglilingkod sa iba, pero dahil sa tulong ng pamilya at ng ibang tao nagagawa niya ito.

"Gabi ako nagre-repack, para kinabukasan basta ko na lang siya ilalabas, after ng oras namin ng work from home saka ko lang ire-repack, sabi ko sa pamilya ko habang kami ay nagse-seminar, meetings habang may ginagawa, may online class, tinuruan ko sila kung ano ang ilalagay sa plastic para sila na ang gumagawa," ani Credo.

Gusto ni Credo na maging inspirasyon ng mga kababayan at ng marami. Aniya hindi hadlang ang trabaho at pagiging abala, maging ang kahirapan para makatulong sa iba.

Sa kasalukuyan, nasa higit 500 residente na ang natutulungan ng community pantry ni Credo.

— Ulat ni Andrew Bernardo