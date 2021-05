Costume na gawa ng estudyante sa Isabela, bibida sa Miss Universe

Kennedy Jhon Gasper Kennedy Jhon Gasper Kennedy Jhon Gasper

Katuparan ng pangarap para sa isang estudyante mula San Mateo, Isabela na maipakita ang kaniyang talento sa international beauty pageant.

Si Kennedy Jhon Gasper, 20 anyos, ang napili na gumawa ng national costume ng isang kandidata sa Miss Universe 2020.

Aniya, personal na nagpadala ng mensahe sa kaniya ang kandidata mula sa Cameroon matapos na makita ang kaniyang fashion illustration ng national costume na naging viral sa social media.

Nagdalawang-isip pa umano si Gasper lalo't wala siyang sapat na kakayanang pinansyal para gawin ang costume.

Pero kinalaunan ay tinanggap niya rin ang hamon.

Sa pamamagitan naman ng tulong pinansyal mula sa lokal na pamahalaan at ilang mga kaibigan, natapos ni Gasper ang national costume sa loob ng apat na araw.

Naipadala na noong Biyernes ang nasabing costume at inaasahang dumating sa USA bago ang kumpetisyon sa May 16.

Ayon pa kay Gasper, isang karangalan hindi lamang para sa kaniya kung 'di para sa buong bansa na maitampok ang obra ng mga Filipino designer sa prestihiyosong international beauty pageant.

Si Gasper ay nasa ikatlong taon ng kursong Bachelor of Science in Fashion and Textile Technology major in Fashion Designing sa Central Luzon State University. - Ulat ni Harris Julio