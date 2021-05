Anak ng medical frontliner sa Dagupan, topnotcher sa pharmacist licensure exam

Inspirasyon daw ng pharmacist licensure exam 2021 topnotcher na si Angelo Zarate ang kanyang pamilya lalo na ang kanyang nanay na isang frontliner bilag nurse sa Dagupan City Health Office. Photo courtesy of Angelo Zarate

DAGUPAN - Ikinagulat ng 23-anyos na si Angelo Proceso Zarate ang naging resulta ng Pharmacist Licensure Exam ngayong taon, kung saan siya ang nanguna sa halos 700 na nakapasa.

Nagtapos sa Lyceum- Northwestern University (LNU) sa Dagupan City si Zarate noong 2019 at nag-review sa Baguio City para sa naturang board exam.

Pero kuwento niya, hindi raw naging madali ang sitwasyon lalo't nagkaroon ng pandemya.

"I was eager to take the board exams. Pero nung na-postpone siya, I was frustrated. But I understood the situation naman... I used the time advantage of the pandemic and self reviewed all throughout quarantine until the exam pushed through," sabi ng topnotcher, na nakakuha ng 90.70 percent rating.

Ang tanging hiling lang daw niya ay makapasa ng board exam.

"I did not expect to be Top 1. Honestly, I did not expect to be a topnotcher at all. Ang pinaka-wish ko that time was sana pumasa kaming lahat sa boards," dagdag niya.

Inspirasyon daw niya ang kanyang pamilya, lalo na ang kaniyang nanay na isang frontliner bilang nurse sa Dagupan City Health Office.

Kaya naman kahit mahirap daw ang trabaho ng kanyang nanay ngayong may pandemya, tila naibsan daw ito nang malamang nanguna siya sa board exam.

"Ang lagi kong sinasabi is, to 'stay focused and keep moving towards your goals and always believe in yourself, and always remember that with God, nothing is impossible'," ani Ruth Ann, ang kanyang ina.

Bukod sa pag-aaral, aktibo rin sa dance arcade si Zarate at nagkampeon pa sa International Pump Festival noong 2017 at 2018.

Sa ngayon, plano niya umanong magtrabaho sa bansa at makatulong, lalo ngayong may kinahaharap pa ring pandemya.

- Ulat ni Elaine Fulgencio-Español

