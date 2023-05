Neri Naig at Chito Miranda, paano naging wais sa negosyo

MAYNILA -- Bago pa man nakilala bilang "wais na misis" o sa galing niya sa paghawak ng pera at pagnenegosyo, inamin ni Neri Naig na sa mister niyang si Chito Miranda siya natuto kung paano mag-ipon.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes,= ibinahagi rin ni Miranda na natutuwa siya sa kanyang misis dahil sa pagiging mabilis nitong matuto lalo na pagdating sa negosyo.

"One thing na proud ako na natutunan niya is sa business before wala siya talagang pakialam diyan. Self-taught, natuto siya maging business person. Dati hindi talaga siya mag-handle ng money; ngayon kilala na siya as wais na misis. Sobrang proud ako," ani Miranda.

Mabilis na hirit naman ni Naig, sa mister niya natutunan kung paano mag-ipon.

"Pero kay Chito ako natuto naman mag-ipon. Sa mundo natin sa showbiz kapag kumita tayo niyan 'ah sige,' makikita mo ang ganda ng ano niya, eh kailangan mo rin mag-invest sa sarili mo, kasi laking ukay lang ako," ani Naig.

"Doon si Chito pumasok na parang 'gusto ko niyan dad' kasi si Chito kuripot talaga siya. Gusto ko 'yan na may ipon siya sa bangko, tapos nakakapag-invest ka, tapos kaya mo pa rin ang luho mo, sabi ko 'turuan mo ako dad,'"ani Neri.

Paglilinaw naman ni Miranda, hindi siya kuripot kung hindi alam niya lang kung saan dapat gastusin ang pera.

Sa programa, binalikan din ni Naig ang kuwento kung paano siya nagismulang mag-negosyo nung siya ay bata pa lang. Kuwento ni Naig, maliban sa pagbebenta at paglalako ng ulam ay naranasan din niyang kumuha ng kaning baboy para sa kanilang mga alagang baboy.

"Never ko siya kinahiya kasi nag-e-enjoy ako. Nage-enjoy ako kumuha ng kaning-baboy. Nage-enjoy ako magtanim-tanim, yung medyo nahiya lang ako nung nangungutang na ako sa tindahan, may listahan," pagbabalik-tanaw ni Naig.

"Yun pala ang aking training papunta sa life na ito," dagdag ni Naig.

Sa mga magagandang nangyayari ngayon sa kanyang buhay, sinabi ni Naig na inspirasyon niya ang mister.

"Inspirasyon ko siya at supporter. Sobrang happy ako na napangasawa ko talaga siya," ani Naig.

Para kay Miranda, hindi niya maaabot ang mayroon siya ngayon pagdating sa pagnenegosyo kung hindi dahil sa misis.

"Kasi sobrang conservative ko when it comes to investments and businesses. Because of her, sobrang laking bagay talaga. Kasi all I knew ay pagbabanda tapos ang investment ko kumbaga wala akong ibang gustong gawin kung hindi magbanda at 'yung investment ko ay passive lang. Pero because of her, ngayon ang saya. Lagi talaga akong nagpapasalamat na 'salamat pinilit mo akong mag-rest house, pinilit mo akong mag-invest, mag-ganyan' kasi malakas talaga ang loob niya," ani Miranda.

Sa programa, ibinahagi rin ng dalawa ang kanilang mensahe para sa isa't isa.

Samantala, para naman sa mga manood, nagbigay payo rin si Miranda sa kung paano ang tamang paggamit sa pera.

"Whatever money you have, instead of buying something na luho lang invest mo into something that will make you more money, hanggang umabot sa point na 'yung gusto mong bilhin ay barya na lang, na hindi mo iko-consider na part ng pera mo, parang ganun. Invest lang nang invest. Kunwari ako nung kid ako, I started earning. Instead of buying a beautiful car, a fancy car bumili ako ng pinaka-simple na car, at 'yung money na yon ay i-invest ko na lang hanggang sa umabot sa point na pwede ko na ma-afford 'yung pinaka-gusto kong car," ani Miranda.

Matatandaang ikinasal sina Miranda at Naig noong Disyembre 2014.

