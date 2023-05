Ano ang sikreto ng matatag na relasyon nina Chito Miranda at Neri Naig

MAYNILA -- Ibinahagi nina Chito Miranda at misis nito na si Neri Naig ang sa tingin nila ay dahilan sa matatag nilang pagsasama bilang mag-asawa.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, inamin ni Miranda na wala silang sinusundang paraan para mapatatag ang kanilang relasyon.

"Honestly wala naman kaming sinusundan na formula. Pero it's just that I guess talagang in love lang ako sa asawa ko. ... Parang natural lang na gusto ko lang siyang alagaan at pakiligin parang ganun. Mas lalo na yata ngayon, mas may effort ako ngayon," ani Miranda.

"Mas lalo siyang nanliligaw nung naging mag-asawa kami. Mas binibigyan niya ako ng more reasons na pagkatiwalaan ko siya," dagdag naman ni Naig.

Ayon kay Miranda, hanggang ngayon ay palagi pa rin silang lumalabas ni Neri na silang dalawa lang.

"I enjoy going out with kids pero nire-request ko talaga. The reason why, not naman ayaw ko pero gusto ko last baby na si Cash because gusto ko na siya ma-solo, gusto ko na siya mai-tour," paliwanag ni Miranda.

"Ako kasi gusto ko pa sana (ng baby) pero sabi niya ayaw na niyang mag-baby na papunta na siya sa 50. Pero kasi parang gusto niya ma-solo ako makapag-travel," dagdag ni Naig.

Sa programa, muli ring binalikan nina Miranda at Naig kung paano nauwi sa kasalan ang kanilang pag-iibigan.

Kuwento ng dalawa, matapos ang ilang taon bilang mag-asawa, normal na sa kanila ang magtalo at magkapikinunan.

"Lagi kong sinasabi na alam ko na kahit anong inis natin alam kong hindi tayo maggi-give up sa isa't isa. So parang ganun lang," ani Miranda.

Matatandaang ikinasal sina Miranda at Naig noong Disyembre 2014.

