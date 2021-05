‘Next, please?’: Korina Sanchez, ibinahagi ang pakikipag-usap sa ‘demanding’ na aplikante

Mula sa Instagram ni Korina Sanchez.

Napa-”next, please?” na lamang ang brodkaster at host na si Korina Sanchez sa kaniyang nakausap na aplikante na nagnanais na gawing doble ang sahod sa gitna ng pandemya.

Sa kaniyang Instagram account, ibinahagi ni Sanchez ang naging pag-uusap nila ng isang aplikante para maging production assistant.

“Applicant: Ano po bang position ang offer niyo?”

“Korina: Need kasi namin ng production assistant 'yung pwede mautusan ng direktor at executive producer. Alam mo na kung ano-ano minsan,” ayon sa post ni Sanchez.

Tila hindi nakuntento ang nasabing aplikante sa sinabing “ano-ano” ni Sanchez at tinanong muli ang mga gagawin.

Sa sagot ng dating "Rated K" host, nangangailangan sila ng empleyadong madaling kausap at hindi umano mapili.

“Need kasi namin 'yung madali kausap at 'di mashado mapili at makuwenta. Shempre bawal naman ang abuso kaya all within reason ang utos,” tugon ni Korina sa aplikante.

Nang tanungin kung magkano ang magiging sahod, umamin si Sanchez na naka-half pay ang lahat sa show dahil sa naging epekto ng lockdown sa negosyo.

Dito sumagot ang aplikante na dapat umano doble pa ang kanilang sahurin dahil mas gipit aniya sila ngayong pandemya.

“Baligtad po! Dapat nga doblehin niyo sweldo namin kase mas gipit kami ngayon. Ano-ano nga ba gagawin ko?” saad ng aplikante.

Imbis na kausapin pa ang aplikante, pinauwi na lamang umano ni Sanchez ito.

“Ano... Sige uwi ka na. 'Wag ka na babalik ha. Next please?”

Natawa naman ang ilang netizens sa naranasan ni Sanchez sa aplikante at tinawag itong "demanding."

"Demanding.. wan ko sayo.. uwi ka na!" komento ng isang netizen.

