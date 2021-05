Community pantry na may alok na 1,000 cake, pastries dinagsa sa Quezon

Libreng ipinamahagi ang nasa 1,000 cake at pastries sa isang community pantry na nilahukan ng mga home baker sa Candelaria, Quezon. Photos Courtesy: Mitzi's Sweets/Good Food by Abby Libreng ipinamahagi ang nasa 1,000 cake at pastries sa isang community pantry na nilahukan ng mga home baker sa Candelaria, Quezon. Photos Courtesy: Mitzi's Sweets/Good Food by Abby Libreng ipinamahagi ang nasa 1,000 cake at pastries sa isang community pantry na nilahukan ng mga home baker sa Candelaria, Quezon. Photos Courtesy: Mitzi's Sweets/Good Food by Abby Libreng ipinamahagi ang nasa 1,000 cake at pastries sa isang community pantry na nilahukan ng mga home baker sa Candelaria, Quezon. Photos Courtesy: Mitzi's Sweets/Good Food by Abby Libreng ipinamahagi ang nasa 1,000 cake at pastries sa isang community pantry na nilahukan ng mga home baker sa Candelaria, Quezon. Photos Courtesy: Mitzi's Sweets/Good Food by Abby Libreng ipinamahagi ang nasa 1,000 cake at pastries sa isang community pantry na nilahukan ng mga home baker sa Candelaria, Quezon. Photos Courtesy: Mitzi's Sweets/Good Food by Abby Libreng ipinamahagi ang nasa 1,000 cake at pastries sa isang community pantry na nilahukan ng mga home baker sa Candelaria, Quezon. Photos Courtesy: Mitzi's Sweets/Good Food by Abby Libreng ipinamahagi ang nasa 1,000 cake at pastries sa isang community pantry na nilahukan ng mga home baker sa Candelaria, Quezon. Photos Courtesy: Mitzi's Sweets/Good Food by Abby

CANDELARIA, Quezon— Libreng ipinamahagi ang nasa 1,000 cake at pastries sa community pantry na nilahukan ng mga aabot sa 30 home bakers sa Barangay Poblacion sa bayan na ito noong Huwebes.

Pinangunahan ng magkakaibigang Roxanne Ornoza, Inna Isabel Alegre at Kiana Henson ang "Community Cake and Pastries Pantry" - na layong magbigay-saya sa marami gamit ang talento sa pagbe-bake.

"Para siyang potluck, kung ano lang 'yung kaya mong ibigay, 'yun lang 'yung dadalhin mo, since sa'ming 2 may mga nagbigay na suppliers na mga key ingredients like cocoa, eggs, tapos sugar, cake flour, kaya marami kaming nagawa na cakes. Nasa 2 araw rin nilang inihanda ang mga chocolate cakes, red velvet, vanilla cupcakes, banana cup cake, chiffon, cookies at brownies," ani Alegre.

Nilagyan rin ng nakakaaliw na mga caption ang mga cake gaya ng “Tikim-tikim lang mahal ang insulin,” “Kumain ayon sa timbang,” “Kumain ayon sa diabetes,” “Kain lang hindi lamon,” at “Kain ayon sa Umay,” na talaga namang kinaaliwan ng marami.

"Para maiba naman kasi mostly, para sa akin kasi mga dessert kasi di ba ang dessert nakakawala ng stress, kasi pandemic na nga, stressed pa tayo, so parang magbibigay na kami ng kakaiba, parang joyful, nag-isip lang kami na parang related sa cake, enjoy lang, comedy lang, parang joke-joke lang," ayon kay Ornoza.

Nagulat naman sila na hindi man lang umabot nang isang oras ay naubos ang nasa 1,000 na libreng cake at pastries na dinumog ng nasa higit 200 katao.

"Medyo may mga nakapila po na hindi na umabot sa cakes namin, sabi na lang po namin sa susunod na lang po ulit, ubos na ubos po talaga," ani Alegre.

"Blockbuster 'yung pinipilahan, ganoon po talaga 'yung eksena at the end of the day nakakatuwa kasi natutuwa 'yung mga tao, kasi syempre kakaiba nga, iba sa panlasa nila, kasi di naman po lahat kayang bumili ng cake, 'yung iba hindi afford kasi uunahin nila 'yung pangangailangan nila," ani Ornoza.

Naging aral naman raw sa kanila na makipag-ugnayan agad sa mga awtoridad para maalalayan sila sa pag-kontrol ng mga tao, lalo at siguradong dudumugin ang kanilang pantry.

Nagpasalamat naman sila sa kapulisan na tinulungan sila habang namimigay ng libreng desserts.

Balak ng magka-kaibigan at iba pang bakers na gawin ulit ito sa susunod na buwan sa bayan.

Sa Maginhawa street sa Quezon City unang umusbong ang community pantry, na ngayon ay isa nang movement na kumalat na sa iba't ibang lugar, maging sa labas ng bansa.

-- Ulat ni Andrew Bernardo

