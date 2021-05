Birthday celebrant nagpa-burger sa community pantry sa Muntinlupa

MAYNILA — Namigay ng libreng burger ang isang birthday celebrant sa isang community pantry sa harap ng St. Peregrine Shrine ng Barangay Tunasan, Muntinlupa nitong Miyerkoles.

Kwento ni Jayson Villeza, isa sa mga nag-organisa ng stall sa lugar, sarado talaga sila sa araw na iyon at nagulat na lamang sa binigay na donasyon.

Aniya, agad silang nagbukas muli ng at kumuha ng mga table para ipamigay ito.

‘Community PATTY’. This free-for-all “pa-burger” in front of the St. Peregrine Shrine in Bgy. Tunasan, Muntinlupa on Wednesday came from an anonymous donor who celebrated their birthday that day. 📸:Feed It Forward PH pic.twitter.com/pZGg8Iw5V0

“Bigla na lang may nagpadala ng burgers e wala po kaming schedule noong Wednesday. Pati kami nasurpresa,” kwento ni Villeza sa ABS-CBN News

“Kaya agad-agad naglagay ng mesa doon sa may St. Peregrine Shrine para ipamigay ‘yung two boxes ng burgers.”

Si Villeza ay nagtayo ng community pantry kasama ang ilang professionals sa Muntinlupa.

The burgers were given out by a group of young professionals behind a Muntinlupa community pantry.



Jayson Villeza, one of the organizers, said they were surprised to receive 2 boxes & water since no pantry ops were scheduled then, so they brought these to the church. pic.twitter.com/Mtfb4nDACL