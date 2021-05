Bettina Carlos enjoy sa buhay probinsya; meal budget ng pamilya nasa P200 lang

Galing sa Instagram ni Bettina Carlos

Bukod sa sariwang hangin at mas malayang pagkilos, tila na-enjoy din ng aktres na si Bettina Carlos ang buhay probinsya dahil mas natuto itong mag-budget sa pang-araw-araw na gastos lalo na sa pagkain nilang pamilya.

Sa kaniyang Instagram, ibinahagi ni Carlos na umaabot lamang sa P120 hanggang P200 ang nagagastos niya sa pagkain nilang pamilya habang nasa probinsya.

Ayon sa aktres, mas marami silang nakakain ngayon na gulay at isda kumpara sa karne at mas natuto ang kaniyang pamilya na ubusin ang pagkain dahil wala silang food containers.

“Lunes at Biyernes lang ang palengke... new local recipes to learn to make (nagpakbet at poqui-poqui ako this week. Next week try ko naman dinakdakan at dinengdeng)... mas marami kaming gulay na nakakain... 85% fish and vegg versus red meat,” kuwento nito.

“Cute ang ref kaya di makapagstore like my usual load pag sa Manila... at kada meal freshly cooked... freshly baked din ang pandesal from the neighborhood bakery,” dagdag ni Carlos.

“AT AT AT gumagaling ako bilang budgetarian! My math oh come on (!!! lunch/dinner to feed 4 costs us P120-P200 only!”

Aabot lamang din umano sa P15 kada tao ang gastos sa kanilang umagahan na itlog, malunggay pandesal at 3-in1 na kape.

“6pesos for 1 egg + malunggay pandesal 2pesos each + 3in1 coffee. O diba galing ko,” pagmamalaki pa ng aktres.

Mas naging responsable din sila dahil kaniya-kaniya sila ng laba at lahat nakakapaghugas ng pinggan.

“Kanya kanyang laba ng damit at kamay... ikutan ng hugas ng pinggan... sa 711 ang date ng pangnetflix…”

Bagamat aminadong nakakapanibago, masaya naman nilang tinanggap ang hamon. Nagpasalamat din ito sa kaniyang asawa na si Mikki Eduardo na nagdesisyong pumunta sila sa probinsya.

Noong nakaraang taon, ikinasal si Carlos kay Eduardo.

