CEBU — Kinagigiliwan ngayon sa bayan ng Barili, Cebu ang isang tindera dahil sa pamimigay niya ng libreng pagkain sa mga estudyante roon na may perfect score sa kanilang mga exam.

Nitong Martes, nag-alok ng libreng snacks si "Nanay Livy" sa unang 20 mag-aaral na pumunta sa kaniyang tindahan na may mga matataas na marka.

Isang pirasong turon, juice, at iba pang goodies ang natanggap ng mga nasabing estudyante ng Bartolome and Manuela Panares Memorial National High School sa Barangay Maghanoy ng naturang bayan.

Ibinida sa social media ng anak ni Nanay Livy na si Jessiel Gedoria ang ginawa ng ina.

“They call her "Nanay", and as a mother who wishes the best for her children, she motivates them to do their best, especially in their studies. Whenever they visit our mini snack store, she would remind them to behave, listen to their teacher, study well, and be good students,” ani Jessiel.

Natuwa ang mga estudyante nang makuha nila ang kanilang libreng snacks na gantimpala nila sa kanilang performance sa paaralan.

Ipinaliwanag ni Jessiel na unang 20 mag-aaral lang ang binigyan ng libreng snacks para kumita pa rin ang tindahan ni Nanay Livy.

Umaasa sina Nanay Livy at Jessiel na ma-e-engganyo ang mga estudyante ng kanilang barangay na mag-aral nang mabuti sa pamamagitan ng kanilang libreng pakain.

