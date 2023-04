Queen Sofia, bumisita sa PH booth ng Bazaar Diplomático Solidario

BARCELONA - Patok ang booth ng Philippine Embassy sa Madrid sa ipinagdiwang ng ika-24 edisyon ng 'Bazaar Diplomático Solidario' sa Hotel Intercontinental kamakailan.

Layon ng event na maipakilala ng 40 embahada o foreign post na sumali ang kani-kanilang kultura, katutubong produkto at pagkain. Ngayong taon nagbabalik ang bazaar makalipas ng limang taon dahil sa pandemya.

Ginaganap tuwing dalawang taon ang ‘Bazaar Diplomático Solidario’. Patok agad ang pagkain sa Philippine booth. Mabilis na naubos ang pansit at lumpiang Shanghai at mga kakanin.

Makatawag pansin sa mga tao ang mga natatanging Philippine shells, mother of pearl, rattan at iba pang produktong artisanal ng Pilipinas.

Mabenta rin ang mga magagandang hand-painted bags at bayong. Ipinakilala rin ang mga piling lugar sa Pilipinas para maitaguyod ng husto ang ating turismo.

“For the Philippine booth we made sure we have food kasi napaka-importante sa atin ng pagkain. So makita ninyo, mabili ang ating lumpia, paubos na po siya at meron tayong pansit. We also have handicrafts here. We have native bags, we have our Capiz shop, very, ang saleable sya. Meron din tayong textiles, may mga necklaces. Iba-bang part ng Philippines,” sabi ni Consul Carlyn Monastrial, Philippine Embassy.

“Itong bag that is from the Philippines. Patronize your own product, right? ‘Di ba ang cute?” sabi ni Celia Aguinaldo, Filcom Madrid.

“Yung sa atin po’y napakaganda at native po, tapos ang pagkain natin ay masarap siyempre at saka ipinagmamalaki ko ang produkto ng Pilipinas,” wika ni Irene Fernandico, Filcom Madrid.

“The best! Ang pinakamagandang booth, marami ang pagkain, napakasarap tapos ang gaganda ng tinitinda nila. Ang daming tao dito sa Philippine booth,” sabi ni Theresa Whitney, Pinay sa Madrid.

Sa pagpunta ni Queen Sofia sa Philippine booth, niregaluhan siya ng silver-lined Mother of pearl tray mula kay Philippine ambassador Philippe Lhuillier.

“We were so happy that Queen Sofia passed by earlier. We were able to give her through the ambassador, isang parang serving tray na gawa sa Philippine shells. She was able to receive that from the Philippine Embassy,” sabi ni Monastrial ng Philippine Embassy.

Layunin ng bazaar na makalikom ng pera at makatulong sa mga proyekto ng Queen Sofia Foundation. Ngayong taon, ang nalikom ay ibabahagi sa food banks na tumutulong sa mga undernourished na bata.

