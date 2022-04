Larawan mula kay Ronnie Cortez

Natagpuan na ni Ronnie Cortez ang kaniyang forever.

Mahigit apat na taon nang magkarelasyon ang salon owner at transwoman na si Cortez at si Jiemelyn Escudero, ang kaniyang lesbian partner na plano namang mag-food delivery rider.

Ikinasal ang dalawa sa Davao City nitong Sabado.

Ayon kay Cortez, 35, hindi na niya inasahan pang mag-asawa. Pero natagpuan niya at nain-love kay Escudero.

"I know Jiem before, mahaba pa ang buhok niya. I like her kasi maganda siya, pero walang feelings kasi akala ko babae siya," ani Cortez.

Nagsimula ang kanilang relasyon noong nag-umpisa silang mag-chat.

"Same day nag-ask siya kung pwede siyang manligaw. Then sabi ko sa sarili ko, ‘Why not?’ Try ko ang lesbian, baka dito ko na makikita ang tunay na pag-ibig," ani Ronnie.