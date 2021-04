Paano natigil ni Ellen Adarna ang paninigarilyo?

Mula sa Instagram ni Ellen Adarna.



Inamin ng aktres na si Ellen Adarna na hindi naging madali para sa kaniya ang tumigil sa nakasanayang paninigarilyo.

Sa kaniyang Instagram account, sinagot ng aktres ang matagal nang tanong sa kaniya ng mga tagahanga kung paano nito nahinto ang bisyo.

Kuwento ni Adarna, nagsimula siyang manigarilyo noong 17 anyos pa lamang siya.

“I started when I was 17. Smoking has always been something I wanted to stop and it is a very challenging habit to get rid of,” ani Adarna.

Ngunit unti-unti umano nitong napansin ang epekto ng nasabing bisyo sa kaniyang kalusugan.

“As I aged, I noticed how it affected my health, especially when I do physical activities,” saad ng aktres.

Dahil dito, nakita ni Adarna ang vaping na naging alternatibo niya sa paninigarilyo kaya naman tatlong taon na rin siyang hindi nagyoyosi.

Mas madali na rin aniya sa kaniyang vaping dahil na rin sa iba’t ibang flavor na maaaring gamitin.

“I’ve been cigarette-free for 3 years now. it’s a lot better and easier especially with the fresh fruity vaping flavors available,” pahayag ni Ellen.

Noong Marso inanunsyo ni Adarna na engaged na ito sa kasintahang aktor na si Derek Ramsay, higit isang buwan matapos aminin ang kanilang relasyon sa publiko.

May isa nang anak si Adarna na si Elias sa kaniyang dating nobyo na si John Lloyd Cruz. Naging magkarelasyon sina Adarna at Cruz noong 2017 bago tuluyang naghiwalay noong 2019.

