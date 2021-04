Gazini Ganados, ibinahagi ang naging payo kay Rabiya

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Ibinahagi ni Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados ang kanyang naging payo kay Rabiya Mateo, ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe sa susunod na buwan.

Si Ganados ang nagsalin ng korona kay Mateo noong nakaraang taon.

"When I crowned her as Miss Universe Philippines, I told her lang naman na just be yourself and enjoy every bit of the journey. Kasi that's all that matters naman. This is once in a lifetime opportunity," ani Ganados sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Biyernes.

Ibinahagi rin ni Ganados ang kanyang mensahe para kay Mateo na ngayon ay nasa Florida na para sa inaabangang kompetisyon.

"Rabiya, you already know how much we are here to support you, how much we love you and rooting for you. We know that you will make us Filipinos proud and laban lang talaga," ani Gazini

Hinikayat din ni Ganados ang mga Filipino na patuloy na suportahan ang laban ni Mateo sa Miss Universe.

"I just want to thank everyone who supported me in our journey in Miss Universe. And please do continue supporting Rabiya now 'cause she needs our help. And magsama-sama po tayo, magtulungan para sa ikabubuti ng bayan," ani Ganados.

Samantala, hinimok din ni Ganados ang publiko na magpabakuna laban sa pandemayang COVID-19.

"I highly encourage everyone to get vaccinated as well because it's for the world to heal as one," ani Ganados.



Related video:

Watch more in iWantTFC