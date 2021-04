Community pantry para sa delivery riders itinayo sa Parañaque

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Naging malaking pakinabang sa mga delivery riders sa Parañaque ang isang community pantry na itinayo para sa kanila.

Tulad ng iba sa maraming lugar, inulan na rin ng donasyon ang pantry ng pamilya Poblete sa Afghanistan Street, Better Living Subdivision mula nang magbukas ito noong Lunes.

Mayroon itong mga pangmabilisang pagkain tulad ng biskwit at instant noodles at pagpipiliang inumin mula sa pamalamig tulad ng juice hanggang pampainit gaya ng kape.

Sakto ito sa oras ng meryenda mula alas-3 ng hapon hanggang alas-8 ng gabi.

Kuwento ni Abu Poblete, paraan ito ng pagpapahalaga at pagpapasalamat sa mga ate at kuya rider na kabilang sa mga nagsilbing essential workers araw man o gabi mula pa noong simula ng pandemya.

Dagdag niya, nagbigay daan din ito ng pakikisama at bayanihan sa hanay mismo ng mga rider.

Noong Martes, nakita nila ang isang rider na nag-donate ng pack ng crackers para sa pantry.

"Grabe din po ang saya ng mga riders when they see the pantry. They stay and eat their food (Safely and socially distanced) with their fellow riders as they talk about their day. It's a very heartwarming scene to see,” kuwento niya sa Reddit.

Dahil sa mga donasyon, naghain na rin ang pamilya ng lutong pagkain tulad ng sandwich, lugaw, at biko.

May mga nag-ambag din ng alkohol, sabon, at empanada.

Malaking tulong anila ang mga tumutulong para makapagpatuloy ang pantry.

Umaasa ang mga Poblete na lalong maparamdam din ng iba sa mga delivery rider ang kahalagahan nila sa pamamagitan ng kahit simpleng paraan.