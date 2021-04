'Unsung heroes': Retrato ng 2 health worker na nagpapahinga habang naka-PPE, viral

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - "Unsung heroes" kung ilarawan ang dalawang nursing attendant na nag-viral habang nagpapahinga sa isang ospital sa San Fernando City, Pampanga.

Sa retratong ipinost ng doktor na si Kaydee Magsino-Santiago sa Facebook, makikitang nagpapahinga ang mga nursing attendant na sina Ronnie Canlas at Jazzel Miranda habang suot ang kanilang personal protective equipment sa Jose B. Lingad Memorial Hospital sa siyudad ng San Fernando City bandang ala-1 ng madaling araw.

Sa kada araw ng duty, naglilinis sila at nagdi-disinfect ng mga kuwarto, naglilipat ng mga pasyente sa iba’t ibang floor, nagpapalit ng diaper at oxygen sa hindi mabilang na pasyente, at iba pa.

Para kay Magsino, unsung heroes o mga bayaning hindi ganoong nakikilala ang mga doktor.

Nagulat sina Canlas at Miranda na nakuhanan at nag-viral ang na-post na larawan nila.

Pagod man, pursigido umano sila.

"Kung sa pagod, pagod talaga. Pero sulit 'yung pagod kung dahil may natutulungan kami,” ani Canlas.

Ayon naman kay Miranda: "Di namin hangad na mag-viral na ganu'n. Wala kami intention na mag-viral. Masaya kami kasi na-appreciate 'yung pagod namin," ani Miranda.

Ayon sa medical chief ng ospital na si Dr. Montserrat Chichioco, nakuhanan ang retrato matapos maitala sa ospital ang pinakamataas nilang bilang ng mga kaso ng COVID-19.

Bahagyang bumaba na ito, pero nananatiling nasa 90 porsiyento na puno ang kanilang COVID-19 bed capacity.

"Pagdating sa oxygen supply, ito talaga ang taxing sa aming nurse attendants kaya saludo ako sa aming nurse attendants. Konting pahinga lang 'yan, magpapalit na naman ng oxygen sa mga pasyente namin," ani Chichioco.

Pitong araw na deployed ang mga nurse at nursing attendant para sa duty.

May itinalaga na rin silang mental health assessment at 24-hour mental health hotline kung kakailanganin sa hirap ng hinaharap araw-araw.

Ayon sa Philippine Nurses' Association, patuloy din na kinukulang ang mga nurse sa mga ospital sa bansa dahil sa pagtaas ng mga kaso ng mga nurse na nagpopositibo sa COVID-19 at ng mga kailangang i-quarantine.

Sa kanilang datos, nasa 3,000 na nurse na ang nagpopositibo sa sakit. Kaya naman isinusulong ng PNA na makatanggap ng mga special risk allowance ang mga hospital at pang-hazard pay para sa health workers.

"Ang tendency, lalong bumibigat ang trabaho ng mga naiiwan sa hospital kasi kulang po ang ating mga nurses. Pagka naubos ang manpower sino po ang mag-aalaga sa ating mga pasyente?" ani PNA President Melbert Reyes.

Para sa dalawang nursing attendant, mahirap ang hamon at may mga pagkakataon na napapaisip sila sa peligro.

Sa huli, nagpapatuloy ang trabaho sa pagbabakasakali na may saglit na hinga sa bigat ng bawat araw.

— Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News