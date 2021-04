Tindero, nagdagdag ng libreng taho para sa almusal sa community pantry sa Cavite

Mga larawan mula sa Proiect Starfish

MAYNILA — Libreng binigay ng taho vendor ang dagdag na cups ng nilalakong pagkain para sa almusal na ipamimigay sa community pantry sa Barangay Panamitan, Kawit, Cavite nitong Miyerkoles.

Kwento ng grupong Project Starfish sa ABS-CBN News, bibili lang sana sila ng taho sa halagang P250 mula sa natirang pera ng kanilang stall ngunit nag-alok ang tinderong si Kuya Nelson ng dagdag na mga cups.

“Bali we have P2,000 budget po for a 1-day community pantry … then may sukli kami around P200 to 250 so we decided to buy few cups of taho to kuya para mapamigay for breakfast,” kwento ng grupo sa ABS-CBN News nitong Huwebes.

“We set it up po ung taho for breakfast sana sa mga trabahador na papasok nang maaga … masaya naman po sila na may free kahit nagmamadali sila pagpasok,” dagdag pa nila.

Anila, masaya ang komunidad sa kusang loob na pamimigay ni Kuya Nelson at iba pa ng residente sa lugar ay nag-ambag-ambag para rito.

“Bale from P250, may mga nag-chip in pa rin from the community, and even si Kuya Nelson, offered his kindness to add more cups … pero ‘yung thought na nag-offer din s’ya ‘yun po ‘yung priceless,” anila.

“We feel blessed and happy, because with a small act, we made a difference...with their smiles and look of gratitude says it all,” dagdag pa ng grupo.

Sa kabila ng red-tagging, lampas 300 community pantry na ang naitayo sa buong Pilipinas na layuning makatulong sa kapwa sa gitna ng pandemya.

