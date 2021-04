KILALANIN: Food delivery rider na hatid ay serbisyo at saya gamit ang TikTok

Isa ang 27-anyos na si Julio Artana, o mas kilala bilang si Yukii, mula sa Imus, Cavite sa libo-libong mga delivery rider sa bansa.

Dahil sa pandemya at makailang-ulit na lockdown, karamihan sa publiko lalong-lalo na sa Metro Manila ang umaasa sa mga food delivery upang makabili pa rin ng mga pagkaing kanilang ninanais.

Isa ang 27-anyos na si Julio Artana, o mas kilala bilang si Yukii, mula sa Imus, Cavite, sa libo-libong mga delivery rider sa bansa na matapang na lumalabas para maghanapbuhay sa kabila ng panganib na dala ng COVID-19.

Ngunit bukod sa kaniyang trabaho, abala rin si Yukii sa paggawa ng mga content sa kaniyang TikTok account kung saan madalas siya maglabas ng video habang suot ang kaniyang delivery uniform.

Nagsimula umano siyang gumamit ng TikTok dahil nauso ito nang ilagay sa mahigpit na lockdown ang maraming lugar sa bansa ngunit hindi nito inakalang aabot sa halos 132,000 ang kaniyang followers at milyon-milyong views.

Proud sa kaniyang trabaho si Artana dahil nabibigyan niya ng serbisyo ang maraming Pilipino lalo na ngayong pandemya kung kailan hinihimok ang publiko na huwag masyadong lumabas ng bahay.

"Masaya ako dahil nakakapaghatid ako ng tamang serbisyo sa customers ko, at nakakatulong din po kami upang mabawasan ang paglabas ng mga tao,” ani Yukii na dalawang taon ng food delivery rider.

Sa kabila nito, aminado si Artana na may mga pagsubok na kinakaharap ang mga kagaya niyang riders katulad na lamang ng mababang kita o ‘di kaya’y kakulangan ng impormasyon ng kostumer.

“Bukod po dito sa pandemic, may pagsubok din kami dapat kakaharapin kagaya po ng panahon ngayon. Sobrang init din po sa labas, samahan pa ng usok ng mga sasakyan. Minsan umuulan pa, at isa sa mga kinakatakutan namin na minsan na may mga client kami na hindi nakuha 'yung pagkain dahil sa kulang sa impormasyon, like wrong pin location, dahil pera talaga namin pinang-aabono namin," kuwento nito.

Hindi rin aniya siya nagpapabaya sa kaniyang kalusugan at pagsunod sa mga health protocols ngayong pandemya upang maiwasan ang coronavirus.

“Sa totoo lang po nakatakot talaga ang virus dahil hindi natin siya nakikita, kaya double ingat din ako sa sarili ko, at tamang suot lang ng face mask, palakasin lang resistensya, at sumunod lamang sa tamang protocols."

Narito ang ilan sa mga TikTok video ni Yukii na umani na ng milyon-milyong views.

Watch more in iWantTFC