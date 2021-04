Dani Barretto ikinuwento ang kaniyang postpartum depression journey

Galing sa Instagram ni Dani Barretto

Naging bukas sa publiko ang content creator na si Dani Barretto tungkol sa pinagdaanan niyang postpartum depression.

Sa kaniyang Instagram account, ibinahagi ni Barretto ang kaniyang larawan sa dalawang buwan ng kaniyang postpartum at ang kasalukuyan niyang itsura.

Inamin nito na mahaba at masakit ang kaniyang pinagdaanan.

“This was a loooooong and painful journey and I’m not done yet,” ani Barretto sa caption. “You have no idea how many times I cried in front of the mirror because my clothes don’t fit me anymore, or how hideous I thought I looked.”

Kuwento pa ng kapatid ng aktres na si Julia Barretto, bumabalik lamang siya sa kaniyang sarili kapag nakikita o naririnig ang anak na si Millie.

“Then I caught myself in between a breakdown one morning, because I heard my daughter’s laugh from downstairs,” saad nito.

Nang marinig umano ang tawa ng anak, nawala aniya ang kaniyang mga pagdududa sa sarili at natauhan na kailangan ng bata ang malusog na ina.

“I remembered what matters the most. All my insecurities just faded away. The weight I can lose, Millie needs a healthy Momma, physically and mentally,” dagdag ni Barretto.

Sa huli, pinayuhan ng vlogger ang mga kapwa ina na dumaraan din sa kaparehong depresyon.

“So to all the moms out there who’s going through the same thing, YOU ARE ENOUGH. You birthed a beautiful baby in this world, you’re a superwoman! Never forget how strong you are. Keep going and never give up,” pahayag pa niya.

Ikinasal si Barretto sa asawa nitong si Xavi Panlilio noong 2019 bago ipinanganak si Millie ng Setyembre ng parehong taon.

