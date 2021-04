KILALANIN: Viral na magtataho, pinasok ang YouTube para sa medikal na pangangailangan

Gumawa si Tatay Gimmy ng YouTube account at inilabas ang kaniyang unang content na nagpapamigay siya ng taho sa mga bata.

Sa patuloy na dumaraming bilang ng mga nagnanais na maging content creator sa iba’t ibang online platforms, isa ang 52-anyos na si Gimmy Panis Conos, o kilala bilang si Tatay Gimmy, sa nagpaantig sa maraming puso ng netizens.

Nakilala si Tatay Gimmy nang mag-viral ito dahil sa pamimigay niya ng libreng taho sa mga tao kapalit ng pag-subscribe nila sa kaniyang YouTube channel na naisip niyang paraan upang matustusan ang kaniyang pang-araw-araw na pangangailangan lalo na sa mga gastusing pang-medikal.

Mabilis na kumalat ang kuwento ng 52 anyos na magtataho dahil na rin sa pagbabahagi ng 20-anyos na si Mary Christine Amoguis na nagulat din sa kinalabasan ng kaniyang inosenteng pare-repost nito.

Dahil dito, pumalo sa higit 280,000 ang subscribers ni Tatay Gimmy sa kaniyang account.

Ngunit, ang dapat sana’y tuloy-tuloy na pag-alagwa ng channel ni Conos ay nauwi sa kalungkutan nang mawala ang cellphone nito at hindi na niya maalala ang kaniyang log-in credentials sa YouTube.

Muling tumulong si Amoguis upang marekober ni Conos ang kaniyang account at ngayon ay balik na muli ito sa video-sharing platform.

Nakipagsapalaran si Tatay Gimmy, tubong Tacloban, Leyte, sa Maynila sa pag-asang makakahanap ng mas magandang trabaho. Namasukan ito bilang construction worker sa loob ng limang taon upang maitulong sa pamilyang naiwan sa probinsya.

Ngunit dahil sa unti-unting pagtanda at pagkakaroon ng sakit, napunta ito sa pagbebenta ng taho sa kabila ng pagkakaroon ng diabetes at rheumatism.

Matapos makarekober sa mild stroke noong 2019, bumalik ito sa pagtataho kung saan namimigay na ito ng libre sa mga batang pulubi bago umuwi pagkatapos ng pagtitinda.

“Napansin ko na madami talaga ang apektado sa pandemic at kung paano makatulong. Kailangan ko na din makauwi para hindi maabutan ng curfew kaya pinamigay ko ng libre ang taho,” ani Conos.

Dahil sa kabutihang loob, isa sa kaniyang mga customer ang naghikayat sa kaniya na ilabas sa YouTube ang kaniyang video upang maka-inspire sa ibang mga tao.

Sa tulong ng mga kapitbahay, gumawa si Tatay Gimmy ng YouTube account at inilabas ang kaniyang unang content na nagpapamigay siya ng taho sa mga bata.

Samantala, likas na kay Amoguis, isang accounting student mula sa General Santos City, ang mag-share o repost ng mga nakikitang panawagan ng tulong sa social media.

“Matagal ko na siyang ginagawa just so I can help in my own little way, pero this is the first time na ganito karami ang nag-share ng post ko. I am so happy na pinost ko ‘yun, baka it will have a longer effect sa pagtulong sa kanya financially,” paliwanag nito.

Isa ang sikat na artista na si Maine Mendoza sa nakakita ng post ni Amoguis kaya naman mas lalong dumami ang naabot ng nasabing post tungkol kay Tatay Gimmy.

Nakaugalian na rin umano ng dalaga ang tumulong sa ibang tao kagaya na lamang ng pamimigay ng pagkain sa mga walang tirahan at pamimigay ng face masks sa mga publiko.

Sa kabila ng atensyong nakukuha dahil sa post tungkol kay Conos, mas pinagtutuunang pansin ni Amoguis ang mga benepisyong nagagawa ng internet sa tao.

“Ang powerful talaga ng social media. Sa isang share mo lang, isang life na ang pwedeng ma-change,” pahayag nito.

Umaasa naman si Tatay Gimmy na makakabalik ito sa kalsada ng ligtas at makakakita ng mas marami pang oportunidad na maibabahagi.