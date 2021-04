Modern bayanihan: Kaniya-kaniyang community pantry nagsulputan sa bansa

MAYNILA — Nagsimula sa simpleng hangarin na makapaghandog ng tulong sa kanilang komunidad ang ngayon ay viral na "community pantry" na itinayo na sa iba't-ibang bahagi ng bansa.

Mula sa Maginhawa Community Pantry, mahigit 100 na community pantry na ang naitayo ng mga private citizens sa kani-kanilang lugar, na may layon na tumulong sa nangangailangan at magbigay ng espasyo sa mga nais mag-abot ng kanilang makakayanan.

"Magbigay ayon sa kakahayan, kumuha batay sa pangangailangan," yan ang mensahe sa bawat community pantry sa buong bansa.

Lampas 200 community pantry na ang nakatayo sa iba’t ibang bahagi ng bansa, pinakamarami sa Metro Manila na nasa 136 at mayroon din sa Central Luzon, CALABARZON, MIMAROPA, Bicol, Eastern Visayas, Davao region at sa iba pa.

Sa isang Facebook group para maiayos ang pagkalap ng mga donasyon, makikitang nag-uusap ang mga donors at volunteers at nagbabahagi ng mga updates sa kanilang mga komunidad.

Kwento ni Jenny Non, kapatid ni Patreng Non na nagsimula ng Maginhawa community pantry, naging hakbang niya para makatulong ang mag-buo ng Facebook group para sa promotions ng community pantry, magkumpuni ng database ng lahat ng pantry at tumugon sa mga katanungan ang pangangailangan para mapanatili ang mga ito.

“Everyone in the family is supporting her in her community pantry efforts. I am based in the US. So in terms of what I can help it's limited to online,” kwento ni Non sa ABS-CBN News nitong Lunes.

“So, I got volunteered to help 1) create an FB page to promote sharing and support of community pantry, 2) create a database of all the pantries and map it so we can evenly spread around the goods and donations and 3) alleviate any requests/questions on how to start or sustain a pantry,” dagdag pa niya.

Maaari ring makapag-post ang mga netizens ng kanilang mga pangangailangan sa lugar, mga donasyon pati na rin mga usaping kinakaharap sa lugar.

“We are very energized that people are starting their own pantry and with volunteers who are helping in person and online,” aniya.

Ayon kay Non, hindi dapat mabahala ang publiko na agad na maubos ang mga laman ng mga pantry kaya nariyan ang pag-oorganisa nito para maayos ang daloy ng mga donasyon.

“If you notice, we decided to post the resources and tools to everyone. The database and maps are also open sources. We encourage contribution from everyone,” ani Non.

“This is a collective effort and we want to empower everyone to help in whatever way they can,” dagdag pa niya.

Hinihikayat nito ang publiko na makilahok dahil bukod sa pagtatayo ng community pantry sa lugar maaari ring makatulong ang iba maski nasa ibang bansa sa pamamagitan ng pagkalap ng mga donasyon at koordinasyon sa mga nangangasiwa sa lugar.

“’Di po about sa over 170, ‘yung nasa database kung hindi po lahat mag-ambag ng konti,” aniya.

“Sobrang laki po ng tulong kahit konti. Kahit 30 minutes po na tumulong mag encode ng information ng mga community pantry sobrang importante.”

Una nang hinikayat ni Patreng ang publiko na magtayo ng kanilang mga community pantry sa lugar para makatulong sa mga nangangailangan.

Para naman sa Palasyo, hindi dapat haluan ng pulitika ang pagsulpot ng mga community pantry, matapos sabihin ng mga kritiko ni pangulong Rodrigo Duterte na ang pagkilos ay dahil na rin sa kakulangan ng gobyerno.

KAUGNAY NA ULAT