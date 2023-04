Nagwagi sa 2023 GFX Challenge Grant Program ang 31 taong gulang na beauty at fashion Pinoy photographer na si Jan Zoilo Rafael V. Mayo. Ilan sa celebrities na kanya nang nakunan ng larawan sina Iza Calzado, James Reid, Baron Geisler at Isabelle Daza.

Ilan sa Pinoy celebrities na nakuhaan na ni Mayo ng mga larawan

Ang nasabing international award ay mula sa pangunguna ng isang leading global camera at film manufacturing company. Halos 280,000 pesos ang natanggap ni Mayo na grant mula sa nasabing parangal bilang isa siya sa sampung napiling gawaran ng Asia Pacific Regional Grant Award.

“Binigyan ako ng 5,000 USD grant para gawin ang project na pinropose ko, saka complimentary use of camera and lenses, and technical assistance from product experts.

Kasama sa project proposal ko kung paano ko gagamitin ang mapapanalunang pera. So mapupunta ‘yun sa pagbayad ng mga modelo, mga ibang creatives para sa mga shoots, sa partner researcher ko at sa mga permits at ibang paggastos para sa pagkuha mga interesting na halaman around Metro Manila at mga karatig lalawigan,” kwento ni Mayo sa TFC News.

Ang Pinoy beauty and fashion photographer na si Jan Mayo

February ngayong taon, nalaman ni Mayo ang kanyang pagkapanalo nang siya ay nakatanggap ng email mula sa organizer.

“...once na nag-email sila na humihingi ng permission to give to the final judges yung paper mo, automatic winner ka na ng Regional Grant Award. Parang labanan na lang siya for the Global Grant Award sa last round.

Pero noong sinabi na sa ‘kin with finality na nanalo ako ng Regional Award...na-realize ko lang na big deal pala itong Regional Award ‘nung nakita ko na lahat ng winners kasi sa Asia Pacific ang nakakuha lang ng slot ay China, Japan, Australia, at Pilipinas,” sabi ni Mayo.

Hindi biro ang paghahandang ginawa ni Mayo para sa nasabing kompetisyon. Sa katunayan, sumali na siya rito noong nakaraang taon pero hindi siya nagpatalo sa pagkadismaya at nagpursige pa para makasali uli ngayong taon:

“...nakakadismaya, pero ganyan talaga ang life. Move on, then sali ulit at sa iba pang mga contests...Sinasabi ko kasi lagi sa sarili ko na, everytime na pag may pagkakamali, ano ang puwede nating matutunan? Paano tayo babawi? Kasi walang point ang isang pagkakamali, if walang matutunan. Kaya lumaban ako ulit.

Nag-open yung applications last year, November. Pero di ko siya sinulat until a few days before the deadline. I work best kasi under pressure. Kaya ayun. Kahit minadali ko siya, I made sure na I learned from my mistakes. I took notes. Kaya lumaban ako ulit na mas handa.”

Ginamit niyang inspirasyon sa pagsali ngayong taon sa nasabing international award ang pagkabigo niya last year:

“Last year, umabot tayo sa semi-finals kung saan na interview na ako ng mga officials from Southeast Asia na parang thesis defense. Yung naging proposal ko was a hybrid of photo and video, a moving photo kumbaga. Tapos ang plano ay, simultaneously magfire at least three cameras to produce a moving image in different perspectives tapos ang result pag ni-loop magiging holographic.

Tinanong ako tungkol sa technicalities ng project, paano ko siya gagawin. Aminin ko naman, hindi rin ako naging masyadong handa sa mga technical na question na ibinato sa akin dahil mas nagfocus ako sa concept at idea imbis sa feasibility ng project. In the end, di ako nakuha kasi walang computer program na magcconnect at magki-click sa tatlong camera na sabay sabay.”

Kahit na natalo siya last year, hindi pinanghinaan ng loob si Mayo at nagpatuloy sa kanyang pagsali this year:

“Sa totoo lang, ngayong taon hindi na ako umasa tulad ng pag-asa ko last year. Kasi late nag set ng interview ang panel of judges this year. Pero, nung humarap na ko sa kanila, mas confident na ako kasi mas ready na ako sa mga type ng questions na itatanong. And I am thankful for my experience last year. At thankful din ako na ako ulit napiling magrepresent ng bansa.”

Ngayong taon, ginamit na tema ni Mayo ang endemic o mga katutubong halaman sa Pilipinas kasama ang teknik na tinatawag na diptych.

Ang winning entry ni Jan Mayo na ginamitan niya ng istilong diptych

“Kapag sinabi kasi na diptych, dalawang magkaibang photos na nagsi-serve as one story. Two parts of one story. Naisip ko kasi na ang mga tao in general, hindi nila naa-appreciate ang photos kapag walang comparison sa hugis at laki ng isang tao...

...bakit endemic plants? Naghanap ako ng isang angle para sa isang project na puwede kong gawin and at the same time may social relevance...So along the lines of beauty and fashion, naghanap ako na puwede ko ilagay ang Pilipinas sa gitna. At naisip ko, maganda ang idea ng mga halaman kasi marami tayo nito, na kahit mga tao mismo sa bansa di rin masyado aware. At higit sa lahat, puwedeng ibida sa international stage,” kwento ni Mayo.

At sa November, kasama ang winning entries ni Mayo sa mga larawang idi-display sa exhibit sa Tokyo, Japan:

“So far, ang detalye palang na naibigay sa ‘kin ay lahat ng winning projects at photographs ay magiging exhibit at idi-display sa Roppongi sa November 10-24, 2023.”

Para kay Mayo, kayang makipagsabayan sa international photography stage ng mga Pilipino lalo na kung gagamiting inspirasyon sa mga larawan ang mayamang kultura at likas yaman ng Pilipinas:

“One of the goals at aspirations ko sa pagsali ay ipakita sa photography world stage, na may kakayahan ang mga Filipino sa beauty and fashion photography. Maraming magaling na award-winning documentary Filipino photographers pero wala masyadong nakikilala sa ibang genre tulad ng beauty at fashion.

Gusto ko rin ipakita sa mga tao na puwede tayong magkwento sa pamamagitan ng ganitong klaseng photography at meron siyang socio-cultural significance. Meron tayong sariling kultura at likas na yaman na hindi nagtatapos sa mga tourist spots or mga tanawin lamang, meron tayong mga iba pang puwede ipakita sa ibang bansa tulad ng mga halaman.”

Hinihikayat ni Mayo ang mga kababayang lumahok sa mga international competition para maipakita sa mundo ang galing ng Pilipino:

“Just try and join. You have nothing to lose. Marami rin akong nasalihan contests na natalo bago ako nanalo. I think karamihan sa mga Filipino ay may thinking na ayaw sumali kasi di naman sila mananalo. Pero para sa akin, if you don’t try, the answer will always be a ‘No.’ Laban lang.

And remember, when you join contests, your edge will always be your identity and culture. Embrace yourself being a Filipino and be proud of your country."