Photo courtesy: Mary Ann Dela Rosa

MANILA — Patok ngayong Pasko ng Pagkabuhay sa St. Jude Thaddeus Parish Church sa Legazpi City, Albay ang Easter eggs na tampok ang iba’t ibang mga religious icon.

Gawa ang naturang mga Easter egg ng 19-anyos na si Reignan Gamba, isa sa mga miyembro ng youth organization ng simbahan.

Ayon kay Gamba, "Easter eggs with iconography" ang naisip niyang gawin para sa Easter egg distribution ng kanilang parokya ngayong taon.

"Bata pa po kasi ako, hilig ko na ‘yong iconography style. ‘Yong iconography is an old Christian art style. Masyado po kasi akong fascinated sa style, sa uniqueness po ng painting and then sa process po nito,” aniya.

Dagdag pa ni Gamba, may kasamang pagdarasal ang proseso ng paggawa ng iconography.

Taong 2020 daw nagsimula ng iconography si Gamba, matapos ma-inspire sa istilo ng pagguhit sa Our Mother of Perpetual Help.

Photo courtesy: Mary Ann Dela Rosa

“Active na din po kasi ako sa church kahit noong maliit pa ‘ko,” sabi ng binata.

Ngayong taon, mahigit 20 itlog na may iconography ang kaniyang ginawa dahil inaabot umano siya ng halos kalahating oras sa paggawa sa bawat itlog gamit ang acrylic colors.

May mga itlog din na kinulayan at nilagyan ng emojis ng ibang youth member sa kanilang parokya.

Aabot sa 1,000 Easter eggs ang naipamahagi sa mga nagsimba sa nasabing parokya.

Photo courtesy: Mary Ann Dela Rosa

Bukod sa paggawa ng paintings na may iconography, marunong din si Gamba na mag-ayos at mag-repaint ng religious images.

Plano niya raw na mag-enroll sa kursong Fine Arts sa susunod na school year.

— Ulat ni Karren Canon

