Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Kung sawang-sawa na sa ordinaryong pampalamig ay may ilang pamilihan na may kakaibang putahe na tiyak na magpapasarap ngayong mainit ang panahon.

Ang Carousel Creamery, mayroong ice cream na "beer and chicharon flavor."

Kuwento ng kanilang production manager na si Mark Cananey, galing ang recipe sa kakilala ng kanilang may-ari.

"Nag-mix po sila ng softdrinks and hindi po nag-work and nagtry ang owner ng beer and cerveza - doon na nag-work," ani Cananey sa "Winner sa Life" ng Teleradyo.

Dumami aniya ang kanilang customer, lalo't lumuwag na ang restrictions.

Kung gusto naman ng kakaibang take sa halo-halo ay maaaring dumayo sa Ben's Halo-Halo na may maanghang at maalat na halo-halo na kung tawagin ay "Spicy Winter Halo-Halo" at "Salty Summer Halo-Halo."

May lamang chili powder at sili ang Spicy Winter Halo-Halo habang may salted egg na toppings ang kanilang Salty Summer Halo-Halo. Kakaiba rin ang gamit nilang yelo sa kanilang halo-halo, ayon sa may-ari na si Ben Pasco.

"Kaya po kakaiba ang aming halo halo imbes na ice cream literally yung yelo ay gawa sa gelato kaya ito ay kakaiba instead natutunaw lalo siya nagiging creamy," ani Pasco.